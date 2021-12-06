https://tr.sputniknews.com/20211206/banksy-oscar-wildein-tutuldugu-hapishaneyi-satin-almak-icin-10-milyon-sterlin-teklif-etti-1051494188.html

Banksy, Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak için 10 milyon sterlin teklif etti

Banksy, Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak için 10 milyon sterlin teklif etti

Banksy, Oscar Wilde'ın ‘ağır ahlaksızlık’ iddiasıyla parmaklıklar altında tutulduğu Reading Hapishanesi'ni, sanat merkezine dönüştürmek için satın almak... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:09+0300

2021-12-06T17:09+0300

2021-12-06T17:28+0300

banksy

yaşam

hapishane

oscar wilde

satın alma

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İngiliz sokak sanatçısı Banksy, 19. yüzyılın ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde'ın tutulduğu Reading Hapishanesi'ni satın almak istediğini açıkladı.Günümüzün en önemli sanatçılarından biri olan Banksy, bu kapsamda 10 milyon sterlin (yaklaşık 182 milyon lira) teklif etti.‘Onu yok eden yeri bir sanat sığınağına dönüştürmeliyiz’Bununla birlikte, Banksy'nin katkısı ise Reading İlçe Meclis'ininkiyle birlikte, eski hapishane için yapılan teklifi tahminen 12.6 milyon sterline çıkaracak.NTV’nin aktardığına göre Banksy, Wilde'ın 'sihir yaratmak için iki zıt fikri bir araya getirmenin koruyucu azizi' olduğunu belirterek, "Onu yok eden yeri bir sanat sığınağına dönüştürmek o kadar mükemmel hissettiriyor ki, bunu yapmak zorundayız” dedi.Ünlü yıldızlar da Banksy’e destek verdi. Bu isimler arasında Judi Dench, Sir Kenneth Branagh, Kate Winslet ve Natalie Dormer öne çıkıyor.Hapishane duvarına yaptığı resmin şablonunu satacakDiğer taraftan Banksy, 10 milyon sterlini Reading Hapishanesi'nin duvarına yaptığı resmin şablonunu satarak elde edebileceğini açıkladı.Banksy'nin hapishane duvarına yaptığı figür, hapishaneden uç uca eklediği çarşafından sonuda bir daktilo bulunan bir yazarın yüzleştiği baskıdan kurtuluşunu temsil ediyor.‘Climbing Rope’ adlı söz konusu eser, bu ayın başlarında sanatçı Grayson Perry'nin Channel 4 serisi Grayson's Art Club için düzenlediği serginin bir parçası olarak Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergilendi.Oscar Wilde'ın tutuklanma süreciWilde, Lord Alfred Douglas ile olan eşcinsel ilişkisi ortaya çıkınca ağır ahlaksızlıkla suçlanarak mahkum edildi. 1895-1897 yılları arasında Reading Hapishanesi’nde tutuldu.Hapsedilirken, eski sevgilisine yazdığı mektuplardan oluşan ‘De Profundis’ yazdı ve serbest bırakıldıktan sonra orada geçirdiği zamanı ‘The Ballad of Reading Gaol’ (Reading Zindanı Baladı) adlı eserinde anlattı.Hapishane ise İngiltere Kralı 1. Henry tarafından kurulan bir manastır olan Reading manastırının bulunduğu yere inşa edildi. Henry'nin sunağın altına gömüldüğüne inanılıyor ve naaşının şimdi hapishane otoparkının veya duvarlarının altında olduğu düşünülüyor.Edebiyat ve LGBT tarihinin kesiştiği yerÖte yandan, Reading East'ten İşçi Partisi Milletvekili Matt Rodda, hapishaneyi sanat merkezi olarak kullanma fikrini desteklediğini ve bu hafta bakanları teklifi parlamentoda sunacağını söyledi:Reading'deki Rabble tiyatrosunun sanat yönetmeni Toby Davies, Adalet Bakanlığı'nın sanatçının teklifini geri çevirmesinin suç olacağını söyledi.Davies, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Banksy, kamu yararı için doğrudan Adalet Bakanlığı'na gidecek inanılmaz miktarda para teklif ediyor. Banksy'nin teklifi olağanüstü ve Adalet Bakanlığı bunu reddederse, bunu bir suç eylemi olarak kabul ederim” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201215/banksynin-hapsuyu-cizdigi-evin-fiyati-17-kat-artti--1043406447.html

https://tr.sputniknews.com/20211202/1051385768.html

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banksy, hapishane, oscar wilde, satın alma