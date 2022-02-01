Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/angelina-jolieden-afgan-kadinlar-icin-cagri-milyonlarca-afgan-multeciyi-destekleyin-1053365885.html
Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin
Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, "Dünyanın dört bir yanındaki liderleri, Afganistan'da iktidarda bulunanları kadınlara ve sivil... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:58+0300
2022-02-01T22:59+0300
taliban kontrolünde afganistan
angelina jolie
afganistan
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044474704_0:0:2604:1466_1920x0_80_0_0_ccccf8b095b1c8f81b3975edffbcfa22.jpg
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 2021 Sakharov Ödülleri'nin finalistleri Afgan kadınların katılımıyla iki günlük "Afgan Kadınları Günleri" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, burada yaptığı konuşmada, "Afganistan'da son 20 yılda kız çocukları ve kadınlar, eğitim haklarına, toplumda tam ve üretken rollere daha fazla erişim kazandı. Bugün ne yazık ki aynı kadın ve kız çocuklarının bu umutları bir kez daha acımasızca ellerinden alınmıştır." dedi.Afganistan'da istihdam, eğitim, hareket özgürlüğü gibi alanların ekonomik durum nedeniyle daha da kötüleştiğini belirten Muhammed, "BM olarak, okulların yeniden açılması ve kadınların çalışma hakkını desteklemek için her fırsatı kullandıklarını" söyledi.Muhammed, "Uluslararası toplum birlik halinde hareket etmeli." diyerek, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) Afganistan için birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.'Durum sosyal ağlarda görülenden çok daha kötü'Afganistan'ın eski Kadın İşleri Bakanı Sima Samar, ülkesinde eşit eğitime erişimi olmayan ve kamusal hayata katılımları kısıtlanmış kadınların hakları için savaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.Samar, "Afganistan'daki kadınlar güçlü ve cesur. Sevdiklerimizin katledilmesine, mülkümüzün ve sosyal dokumuzun tahrip olmasına, zorla yerimizden edinmemize ve toplumdaki konumumuzun bozulmasına tanık olduk." diye konuştu.Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun eski direktörü de olan Samar, ülkesindeki Taliban yetkililerini, kadınların temel haklarını ihlal etmemeye çağırdı.Samar, ülkesindeki durumun "sosyal ağlarda görülenden çok daha kötü" olduğunu savundu.'Milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin'Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie de video mesajında, Taliban'ın çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için düşünme yeteneklerini ve iradelerini söndüremeyeceğini vurguladı."Dünyanın dört bir yanındaki liderleri, Afganistan'da iktidarda bulunanları kadınlara ve sivil topluma yaptıkları muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum." diyen Jolie, insani yardımların kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasının önemine işaret etti.Jolie, "Umarım dünyanın her yerinde özgürce düşünen insanlar, Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur. Lütfen bilgi, fırsat, özgürlük ve güvenliğe susamış milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin." değerlendirmesinde bulundu.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044474704_289:0:2604:1736_1920x0_80_0_0_e897b63af5a76a33c06b7e99f736b89d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
angelina jolie, afganistan, birleşmiş milletler (bm)

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin

22:58 01.02.2022 (güncellendi: 22:59 01.02.2022)
© AFP 2021 / ISABEL INFANTESAngelina Jolie
Angelina Jolie - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / ISABEL INFANTES
Abone ol
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, "Dünyanın dört bir yanındaki liderleri, Afganistan'da iktidarda bulunanları kadınlara ve sivil topluma yaptıkları muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum" dedi.
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 2021 Sakharov Ödülleri'nin finalistleri Afgan kadınların katılımıyla iki günlük "Afgan Kadınları Günleri" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, burada yaptığı konuşmada, "Afganistan'da son 20 yılda kız çocukları ve kadınlar, eğitim haklarına, toplumda tam ve üretken rollere daha fazla erişim kazandı. Bugün ne yazık ki aynı kadın ve kız çocuklarının bu umutları bir kez daha acımasızca ellerinden alınmıştır." dedi.
Afganistan'da istihdam, eğitim, hareket özgürlüğü gibi alanların ekonomik durum nedeniyle daha da kötüleştiğini belirten Muhammed, "BM olarak, okulların yeniden açılması ve kadınların çalışma hakkını desteklemek için her fırsatı kullandıklarını" söyledi.
Muhammed, "Uluslararası toplum birlik halinde hareket etmeli." diyerek, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) Afganistan için birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

'Durum sosyal ağlarda görülenden çok daha kötü'

Afganistan'ın eski Kadın İşleri Bakanı Sima Samar, ülkesinde eşit eğitime erişimi olmayan ve kamusal hayata katılımları kısıtlanmış kadınların hakları için savaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Samar, "Afganistan'daki kadınlar güçlü ve cesur. Sevdiklerimizin katledilmesine, mülkümüzün ve sosyal dokumuzun tahrip olmasına, zorla yerimizden edinmemize ve toplumdaki konumumuzun bozulmasına tanık olduk." diye konuştu.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun eski direktörü de olan Samar, ülkesindeki Taliban yetkililerini, kadınların temel haklarını ihlal etmemeye çağırdı.
Samar, ülkesindeki durumun "sosyal ağlarda görülenden çok daha kötü" olduğunu savundu.

'Milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin'

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie de video mesajında, Taliban'ın çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için düşünme yeteneklerini ve iradelerini söndüremeyeceğini vurguladı.
"Dünyanın dört bir yanındaki liderleri, Afganistan'da iktidarda bulunanları kadınlara ve sivil topluma yaptıkları muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum." diyen Jolie, insani yardımların kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasının önemine işaret etti.
Jolie, "Umarım dünyanın her yerinde özgürce düşünen insanlar, Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur. Lütfen bilgi, fırsat, özgürlük ve güvenliğe susamış milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin." değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce