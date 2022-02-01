https://tr.sputniknews.com/20220201/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikati-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1053359641.html

Erdoğan: Salgın şartlarına rağmen Lübnan’la ticaret hacmimiz 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştı

Erdoğan: Salgın şartlarına rağmen Lübnan’la ticaret hacmimiz 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada "Salgın şartlarına rağmen... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:30+0300

2022-02-01T19:30+0300

2022-02-01T19:58+0300

recep tayyip erdoğan

basın toplantısı

necib mikati

türkiye

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Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Salgın şartlarına rağmen Lübnan’la ticaret hacminin 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Erdoğan "Sayın Mikati'ye firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bazı detaylarsa şöyle:"Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için iş birliğine hazırız."Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise yaptığı açıklamada "Türkiye olarak her zaman yanımızda yer aldınız" ifadesini kullandı.Mikati Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye’nin Batı ile Doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız" dedi.

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recep tayyip erdoğan, basın toplantısı, necib mikati