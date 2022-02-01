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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO müttefiki olarak... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:25+0300
2022-02-01T22:42+0300
son dakika
ibrahim kalın
jake sullivan
ukrayna
dünya
türkiye-ermenistan ilişkileri
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.Görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. İki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak olan mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı. Ukrayna krizinin diyalog ve işbirliği yoluyla çözümüne yönelik çabalar ele alındı. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin krizin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat’ta Kiev’e yapacağı ziyaretin, sorunun diplomasi yoluyla giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahı için önemli olduğu belirtildi.
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son dakika, ibrahim kalın, jake sullivan, ukrayna, türkiye-ermenistan ilişkileri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

22:25 01.02.2022 (güncellendi: 22:42 01.02.2022)
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO müttefiki olarak Türkiye'nin, Ukrayna krizinin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.
Görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. İki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak olan mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı.
Ukrayna krizinin diyalog ve işbirliği yoluyla çözümüne yönelik çabalar ele alındı. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin krizin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat’ta Kiev’e yapacağı ziyaretin, sorunun diplomasi yoluyla giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahı için önemli olduğu belirtildi.
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