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https://tr.sputniknews.com/20220201/dogalgazda-mesken-ve-sanayi-tarifesi-degismedi-santrallere-yuzde-14-zam-geldi-1053329889.html
Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi
Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi
Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T00:46+0300
2022-02-01T00:55+0300
doğalgaz
botaş
zam
sanayi
ekonomi
şubat
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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doğalgaz, botaş, zam, sanayi, şubat

Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi

00:46 01.02.2022 (güncellendi: 00:55 01.02.2022)
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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