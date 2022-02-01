https://tr.sputniknews.com/20220201/dogalgazda-mesken-ve-sanayi-tarifesi-degismedi-santrallere-yuzde-14-zam-geldi-1053329889.html

Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi

Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi

Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T00:46+0300

2022-02-01T00:46+0300

2022-02-01T00:55+0300

doğalgaz

botaş

zam

sanayi

ekonomi

şubat

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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doğalgaz, botaş, zam, sanayi, şubat