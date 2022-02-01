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https://tr.sputniknews.com/20220201/esra-erol-elestirilere-yanit-verdi-bir-dakikalik-goruntuyle-beni-yargilamayin-1053334943.html
Esra Erol eleştirilere yanıt verdi: Bir dakikalık görüntüyle beni yargılamayın
Esra Erol eleştirilere yanıt verdi: Bir dakikalık görüntüyle beni yargılamayın
Geçtiğimiz günlerde yayınına çıkan 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle gündem olan sunucu Esra Erol, eleştirilere yanıt verdi. Erol, "Benim tepkim, kız... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T09:15+0300
2022-02-01T09:19+0300
türkiye
sosyal medya
çocuk
esra erol
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Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söylemişti.Esra Erol, yayına katılan Elif'in yüzünün gösterilmesini istemediği halde yanına gitmiş ve kameralar genç kızı çekmişti. Bu sırada öfkelenen Elif'e Esra Erol, bağırarak tepki göstermişti. Esra Erol, "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" demiş ve 'mağdur suçlayıcılık' yaptığı için eleştirilmişti. 'Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım'Erol, eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi: "Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu.Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur."Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220131/canli-yayinda-genc-kiza-bagiran-esra-erol-icin-kim-ne-dedi-1053304064.html
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sosyal medya, çocuk, esra erol

Esra Erol eleştirilere yanıt verdi: Bir dakikalık görüntüyle beni yargılamayın

09:15 01.02.2022 (güncellendi: 09:19 01.02.2022)
© Fotoğraf : ATVEsra Erol
Esra Erol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : ATV
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Geçtiğimiz günlerde yayınına çıkan 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle gündem olan sunucu Esra Erol, eleştirilere yanıt verdi. Erol, "Benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Sadece bir dakikayla ve sistematik şekilde yayılmış görüntüyle beni yargılamayın" dedi.
Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söylemişti.
Esra Erol, yayına katılan Elif'in yüzünün gösterilmesini istemediği halde yanına gitmiş ve kameralar genç kızı çekmişti. Bu sırada öfkelenen Elif'e Esra Erol, bağırarak tepki göstermişti. Esra Erol, "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" demiş ve 'mağdur suçlayıcılık' yaptığı için eleştirilmişti.

'Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım'

Erol, eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi:
"Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu.
Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur.
"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."
Esra Erol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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Canlı yayında genç kıza bağıran Esra Erol için kim ne dedi?
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