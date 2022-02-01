https://tr.sputniknews.com/20220201/fransa-mali-buyukelcisini-geri-cagirdi-1053329193.html

Fransa, Mali Büyükelçisini geri çağırdı

Fransa, Mali Büyükelçisini geri çağırdı

Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırdı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T00:04+0300

2022-02-01T00:04+0300

2022-02-01T00:04+0300

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bamako

geri çağırma

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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali'deki geçiş hükümetinin Meyer'in "görevine son vermesinin" not edildiği kaydedilerek, "Buna tepki olarak Fransa, büyükelçisini çağırma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla, özellikle 'temelsiz gerekçelere dayanılarak askerleri sınır dışı edilen' Danimarka ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre Schill, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki askerlerinin sayısının azaltılmasıyla başka bölgelerde asker görevlendirebileceklerini belirtti.Schill, Fransa'nın Romanya'ya asker gönderebileceğini söyledi.Meyer, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/maliden-fransiz-buyukelciye-ulkeyi-terk-etmesi-icin-72-saat-1053321732.html

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fransa, mali, bamako, geri çağırma, büyükelçi