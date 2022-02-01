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https://tr.sputniknews.com/20220201/fransa-mali-buyukelcisini-geri-cagirdi-1053329193.html
Fransa, Mali Büyükelçisini geri çağırdı
Fransa, Mali Büyükelçisini geri çağırdı
Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırdı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T00:04+0300
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dünya
fransa
mali
bamako
geri çağırma
büyükelçi
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali'deki geçiş hükümetinin Meyer'in "görevine son vermesinin" not edildiği kaydedilerek, "Buna tepki olarak Fransa, büyükelçisini çağırma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla, özellikle 'temelsiz gerekçelere dayanılarak askerleri sınır dışı edilen' Danimarka ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre Schill, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki askerlerinin sayısının azaltılmasıyla başka bölgelerde asker görevlendirebileceklerini belirtti.Schill, Fransa'nın Romanya'ya asker gönderebileceğini söyledi.Meyer, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/maliden-fransiz-buyukelciye-ulkeyi-terk-etmesi-icin-72-saat-1053321732.html
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fransa, mali, bamako, geri çağırma, büyükelçi

Fransa, Mali Büyükelçisini geri çağırdı

00:04 01.02.2022
© REUTERS / Benoit TessierFransa bayrağı
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırdı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali'deki geçiş hükümetinin Meyer'in "görevine son vermesinin" not edildiği kaydedilerek, "Buna tepki olarak Fransa, büyükelçisini çağırma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla, özellikle 'temelsiz gerekçelere dayanılarak askerleri sınır dışı edilen' Danimarka ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre Schill, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki askerlerinin sayısının azaltılmasıyla başka bölgelerde asker görevlendirebileceklerini belirtti.
Schill, Fransa'nın Romanya'ya asker gönderebileceğini söyledi.
Meyer, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istenmişti.
Fransa - Mali - Barkhane Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
DÜNYA
Mali’den Fransız büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat
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