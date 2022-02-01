https://tr.sputniknews.com/20220201/gunay-girik-ablasi-fatma-girikin-olumunun-ardindan-hastaneye-ve-yegenine-dava-acti-1053350451.html

Günay Girik, ablası Fatma Girik'in ölümünün ardından hastaneye ve yeğenine dava açtı

Günay Girik, ablası Fatma Girik'in ölümünün ardından hastaneye ve yeğenine dava açtı

Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek, hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T15:02+0300

2022-02-01T15:02+0300

2022-02-01T15:02+0300

türkiye

fatma girik

mahkeme

dava

oyuncu

koronavirüs

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Günay Girik, ablası Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneye ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Öte yandan Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğenine dava açma sebebini şu şekilde özetledi:Fatma Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik, ablasının vefat ettiği hastanenin önünde "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” diye açıklama yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220127/yesilcamin-usta-ismi-fatma-girik-son-yolculuguna-ugurlaniyor-turkiye-buyuk-bir-degerini-kaybetti-1053181880.html

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fatma girik, mahkeme, dava, oyuncu, koronavirüs