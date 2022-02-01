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https://tr.sputniknews.com/20220201/gunay-girik-ablasi-fatma-girikin-olumunun-ardindan-hastaneye-ve-yegenine-dava-acti-1053350451.html
Günay Girik, ablası Fatma Girik'in ölümünün ardından hastaneye ve yeğenine dava açtı
Günay Girik, ablası Fatma Girik'in ölümünün ardından hastaneye ve yeğenine dava açtı
Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek, hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:02+0300
2022-02-01T15:02+0300
türkiye
fatma girik
mahkeme
dava
oyuncu
koronavirüs
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Günay Girik, ablası Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneye ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Öte yandan Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğenine dava açma sebebini şu şekilde özetledi:Fatma Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik, ablasının vefat ettiği hastanenin önünde "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” diye açıklama yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/yesilcamin-usta-ismi-fatma-girik-son-yolculuguna-ugurlaniyor-turkiye-buyuk-bir-degerini-kaybetti-1053181880.html
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fatma girik, mahkeme, dava, oyuncu, koronavirüs

Günay Girik, ablası Fatma Girik'in ölümünün ardından hastaneye ve yeğenine dava açtı

15:02 01.02.2022
© Twitter Fatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Twitter
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Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek, hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
Günay Girik, ablası Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneye ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Öte yandan Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğenine dava açma sebebini şu şekilde özetledi:
“Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir.”
Fatma Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik, ablasının vefat ettiği hastanenin önünde "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” diye açıklama yapmıştı.
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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