https://tr.sputniknews.com/20220127/yesilcamin-usta-ismi-fatma-girik-son-yolculuguna-ugurlaniyor-turkiye-buyuk-bir-degerini-kaybetti-1053181880.html

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor: 'Türkiye büyük bir değerini kaybetti'

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor: 'Türkiye büyük bir değerini kaybetti'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T12:03+0300

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2022-01-27T12:03+0300

türkiye

fatma girik

tören

cenaze töreni

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Girik için ilk tören belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törene CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, kardeşi Günay Girik, belediye çalışanları ve dostları katıldı.Fatma Girik’in manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, “Hepinize buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma Annem Şişli’ye çok emek verdi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde evde görmek mümkün değildi. Türkiye büyük bir değerini kaybetti." dedi.Girik’in kardeşi Günay Girik, “Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Burada adı verilen bir kız yurduna gelmiştik. Bu toplantı olacaktı zaten, çok enteresan. Bütün eski mesai arkadaşları, sanatçı dostları burada. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin, “Dev bir sanatçıya veda etmek üzere bir araya geldik. Zamansız gidişiyle hepiniz derin bir üzüntü içindesiniz biliyorsunuz. Fatma Girik benim için çok özel bir isimdi. Kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman onur duydum. Bütün Şişli’yi adım adım dolaştık. Haksızlıklara karşı tepkide hep Fatma Girik ismi anıldı" ifadesini kullandı.Cemal Reşit Rey'de tören düzenlendiGirik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Nur Sürer, “Ben hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim. Sevdiği insanların üzerinden elini çekmezdi. Hayatımızdan Fato geçti. Bu kadını unutmak mümkün değil. İyi ki hayatımıza girdi." düşüncesini dile getirdi.Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Hülya Koçyiğit, “Ben de çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani gözler insanın kalbinin aynasıdır derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden ışık yanarmış gibi... Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelir. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk’e bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak." dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:“Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisiydi. Fatma Girik sadece Türk sinemasının önemli bir sanatçısı değildi, sanatçılığının yanında sosyal yanı çok güçlü insandan bahsediyoruz. Daima halkın yanında, toplumsal sorunları takip eden, emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik. Dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Önemli yer tutan yapıtlar yer aldı Fatma Girik. Tabiri caizse Türk sinemasını Fatma Giriksiz anlatamayız."

https://tr.sputniknews.com/20220124/fatma-girik-hayatini-kaybetti-1053053793.html

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fatma girik, tören, cenaze töreni