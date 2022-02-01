https://tr.sputniknews.com/20220201/istanbul-havalimani-yolcu-ugurlama-ve-karsilamaya-gelenlere-acildi-1053347100.html

İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibarıyla kaldırıldı... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:49+0300

2022-02-01T13:49+0300

2022-02-01T13:49+0300

türkiye

yolcu

havalimanı

istanbul havalimanı

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibarıyla kaldırıldı.Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek.

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yolcu, havalimanı, istanbul havalimanı, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri