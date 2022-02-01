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https://tr.sputniknews.com/20220201/istanbul-havalimani-yolcu-ugurlama-ve-karsilamaya-gelenlere-acildi-1053347100.html
İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı
İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı
Koronavirüs önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibarıyla kaldırıldı... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:49+0300
2022-02-01T13:49+0300
türkiye
yolcu
havalimanı
istanbul havalimanı
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibarıyla kaldırıldı.Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220130/istanbul-havalimaninin-ceosu-samsunlu-ataturk-havalimani-acilamaz-biz-varken-ihtiyac-yok-1053278201.html
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yolcu, havalimanı, istanbul havalimanı, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

13:49 01.02.2022
© İHA / TUNCER CENGİZİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / TUNCER CENGİZ
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Koronavirüs önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibarıyla kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler havalimanına alınacak.
İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibarıyla kaldırıldı.
Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı.
Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek.
Kadri Samsunlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Samsunlu: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok
30 Ocak, 12:49
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