https://tr.sputniknews.com/20220201/milli-tenisci-ilay-yoruk-ilk-sampiyonlugunu-antalyada-kazandi-1053331199.html

Milli tenisçi İlay Yörük, ilk şampiyonluğunu Antalya'da kazandı

Milli tenisçi İlay Yörük, ilk şampiyonluğunu Antalya'da kazandı

Milli tenisçi İlay Yörük, W15 Antalya Series turnuvasında set kaybı yaşamadan profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

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spor

antalya

tenis

şampiyon

türkiye tenis federasyonu (ttf)

ilay yörük

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Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü W15 Antalya Series turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İlay Yörük, şampiyon oldu.Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toprak kortta gerçekleşen ITF turnuvasında 20 yaşındaki Yörük, başarılı bir performans ortaya koydu.Sırasıyla Rumen, Polonyalı ve Rus rakiplerini eleyen İlay, yarı final ve final maçlarını bugün oynadı.Yarı finalde Hollandalı Anouk Koevermans'ı 7-6 ve 6-3, finalde İspanyol tenisçi Claudia Hoste Ferrer'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen İlay, turnuva boyunca set kaybı yaşamadan profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.

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antalya, tenis, şampiyon, türkiye tenis federasyonu (ttf), ilay yörük