https://tr.sputniknews.com/20220201/new-york-times-wordlei-satin-aldi-1053335088.html

New York Times, Wordle'ı satın aldı

New York Times, Wordle'ı satın aldı

New York Times (NYT), son zamanların popüler kelime oyunu Wordle'ı satın aldığını duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T09:37+0300

2022-02-01T09:37+0300

2022-02-01T09:37+0300

ekonomi

new york

the new york times (nyt)

wordle oyunu

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Pazartesi günü New York Times'tan yapılan açıklamada, popülaritesi giderek artan ve sadece internet üzerinden oynanabilen Wordle oyununun satın alındığı bildirildi. Açıklamada, satın alma tutarının '7 haneli düşük bir rakam' olduğu belirtildi. NYT, Ekim ayında eski Reddit yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından piyasaya sürülen Wordle'ın ücretsiz olmaya devam edeceğini ve oynanışında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.Satın almanın, New York Times'ın 2025 yılına kadar 10 milyon abone hedefine ulaşmaya çalıştığı bu dönemde dijital içeriğini genişletmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor.Şirket açıklamasında, "Wordle artık günlük deneyimde bir rol oynayacak ve dünya çapında milyonlarca insana haberlerini ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için The Times'a başvurmaları için bir neden daha verecek" ifadeleri yer aldı.Wordle nedir?Wordle, son dönemde internette en çok oynanan oyunlar arasına girdi.Oyunu oynayanlar, skorlarını gösteren renkli kutucukları sosyal medyadan paylaşıyorlar, ancak bu kutucuklar oyunu anlamayanlar tarafından merak ediliyor.Hem tarayıcıdan, hem de telefondan oyananabilen Wordle, bir kelime tahmin oyunu. Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun, geçen yılın Kasım ayında günlük 90 oyuncu gibi bir orana sahipken, popülerleşmesinin ardından geçen hafta günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet trendi haline geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/internetin-yeni-cilginligi-wordle-oyunu-nedir-1052939097.html

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