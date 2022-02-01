Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220201/new-york-times-wordlei-satin-aldi-1053335088.html
New York Times, Wordle'ı satın aldı
New York Times, Wordle'ı satın aldı
New York Times (NYT), son zamanların popüler kelime oyunu Wordle'ı satın aldığını duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T09:37+0300
2022-02-01T09:37+0300
ekonomi
new york
the new york times (nyt)
wordle oyunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102909/68/1029096874_0:105:3500:2074_1920x0_80_0_0_0bd3f0e5c2655a96dcdd4ce253365a15.jpg
Pazartesi günü New York Times'tan yapılan açıklamada, popülaritesi giderek artan ve sadece internet üzerinden oynanabilen Wordle oyununun satın alındığı bildirildi. Açıklamada, satın alma tutarının '7 haneli düşük bir rakam' olduğu belirtildi. NYT, Ekim ayında eski Reddit yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından piyasaya sürülen Wordle'ın ücretsiz olmaya devam edeceğini ve oynanışında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.Satın almanın, New York Times'ın 2025 yılına kadar 10 milyon abone hedefine ulaşmaya çalıştığı bu dönemde dijital içeriğini genişletmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor.Şirket açıklamasında, "Wordle artık günlük deneyimde bir rol oynayacak ve dünya çapında milyonlarca insana haberlerini ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için The Times'a başvurmaları için bir neden daha verecek" ifadeleri yer aldı.Wordle nedir?Wordle, son dönemde internette en çok oynanan oyunlar arasına girdi.Oyunu oynayanlar, skorlarını gösteren renkli kutucukları sosyal medyadan paylaşıyorlar, ancak bu kutucuklar oyunu anlamayanlar tarafından merak ediliyor.Hem tarayıcıdan, hem de telefondan oyananabilen Wordle, bir kelime tahmin oyunu. Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun, geçen yılın Kasım ayında günlük 90 oyuncu gibi bir orana sahipken, popülerleşmesinin ardından geçen hafta günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet trendi haline geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/internetin-yeni-cilginligi-wordle-oyunu-nedir-1052939097.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102909/68/1029096874_298:0:3203:2179_1920x0_80_0_0_f438f91213743a8b01f1db8c8f95b101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
new york, the new york times (nyt), wordle oyunu

New York Times, Wordle'ı satın aldı

09:37 01.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri/The New York Times
The New York Times - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri/
Abone ol
New York Times (NYT), son zamanların popüler kelime oyunu Wordle'ı satın aldığını duyurdu.
Pazartesi günü New York Times'tan yapılan açıklamada, popülaritesi giderek artan ve sadece internet üzerinden oynanabilen Wordle oyununun satın alındığı bildirildi. Açıklamada, satın alma tutarının '7 haneli düşük bir rakam' olduğu belirtildi.
NYT, Ekim ayında eski Reddit yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından piyasaya sürülen Wordle'ın ücretsiz olmaya devam edeceğini ve oynanışında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.
Satın almanın, New York Times'ın 2025 yılına kadar 10 milyon abone hedefine ulaşmaya çalıştığı bu dönemde dijital içeriğini genişletmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor.
Şirket açıklamasında, "Wordle artık günlük deneyimde bir rol oynayacak ve dünya çapında milyonlarca insana haberlerini ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için The Times'a başvurmaları için bir neden daha verecek" ifadeleri yer aldı.

Wordle nedir?

Wordle, son dönemde internette en çok oynanan oyunlar arasına girdi.
Oyunu oynayanlar, skorlarını gösteren renkli kutucukları sosyal medyadan paylaşıyorlar, ancak bu kutucuklar oyunu anlamayanlar tarafından merak ediliyor.
Hem tarayıcıdan, hem de telefondan oyananabilen Wordle, bir kelime tahmin oyunu. Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.
Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun, geçen yılın Kasım ayında günlük 90 oyuncu gibi bir orana sahipken, popülerleşmesinin ardından geçen hafta günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet trendi haline geldi.
Wordle oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
DÜNYA
İnternetin yeni çılgınlığı: 'Wordle' oyunu nedir?
20 Ocak, 14:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce