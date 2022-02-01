https://tr.sputniknews.com/20220201/okan-bayulgen-isten-cikardigi-soforunun-actigi-davayi-kaybetti-1053335903.html

Okan Bayülgen, işten çıkardığı şoförünün açtığı davayı kaybetti

Okan Bayülgen, işten çıkardığı şoförünün açtığı davayı kaybetti

Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T10:01+0300

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yaşam

tazminat

dava

okan bayülgen

şoför

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Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle ünlü şovmene dava açmıştı.Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre Burhan Akdeniz, Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul etmeyip, avukatı Ece Rukiye Kalay ile soluğu mahkemede aldı.Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.Faiziyle ödediYaklaşık 3 yıl süren ve yerel mahkemede davayı kaybeden Bayülgen, süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bayülgen cephesi ardından geri adım atarak, süreci uzatmaktan vazgeçti.Mahkeme, Okan Bayülgen'in 88 bin 584 TL'lik tazminatı 6 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti. Ünlü şovmen, çıkan karar sonrasında eski çalışanına tazminatını ödedi.

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tazminat, dava, okan bayülgen, şoför