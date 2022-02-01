https://tr.sputniknews.com/20220201/oyuncu-wilma-elles-sofor-kapilari-ve-perdeleri-kapatti-telefon-numarami-vererek-kurtuldum-1053355932.html
Oyuncu Wilma Elles: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
Oyuncu Wilma Elles: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
Oyuncu Wilma Elles tacize uğradığını açıkladı. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini söyleyen Elles... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T17:41+0300
2022-02-01T17:41+0300
2022-02-01T17:43+0300
türkiye
taciz
oyuncu
şoför
wilma elles
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Wilma Elles, 1,5 yıl önce İstanbul’da yaşadığı taciz olayını TMB Televizyonu'nda katıldığı programda anlattı. Oyuncu, iddiaya göre ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi. 'Titreyerek arabadan indim'Yaşadığı olayı anlatan Wilma Elles “Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. Siz ne yapıyorsunuz dedim, ‘çok güzelsiniz biz tanışalım” falan dedi. Ben de siz çok güzelsiniz dedim, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim dedim. Burada değil, numaramı vereyim dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı” dedi. 'Benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindim'Elindeki poşetler nedeniyle servis şoförünün kendisine yardım etmek amacıyla aracına aldığını düşündüğünü belirten Elles şunları söyledi:
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MIA „Rosiya Segodnya“
taciz, oyuncu, şoför, wilma elles
Oyuncu Wilma Elles: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
17:41 01.02.2022 (güncellendi: 17:43 01.02.2022)
Oyuncu Wilma Elles tacize uğradığını açıkladı. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini söyleyen Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu ifade etti.
Wilma Elles, 1,5 yıl önce İstanbul’da yaşadığı taciz olayını TMB Televizyonu'nda katıldığı programda anlattı.
Oyuncu, iddiaya göre ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi.
'Titreyerek arabadan indim'
Yaşadığı olayı anlatan Wilma Elles “Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. Siz ne yapıyorsunuz dedim, ‘çok güzelsiniz biz tanışalım” falan dedi. Ben de siz çok güzelsiniz dedim, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim dedim. Burada değil, numaramı vereyim dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı” dedi.
'Benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindim'
Elindeki poşetler nedeniyle servis şoförünün kendisine yardım etmek amacıyla aracına aldığını düşündüğünü belirten Elles şunları söyledi:
“1,5 sene önce falan oldu, gündüz oldu. Toplu taşıma kullanımı şöyle oldu; önümde bir yokuş var, elimde çantalarla yürüyorum araç da çok güneşli bir gün kapı açık gidiyor. O dedi ki ‘atlayın sizi yukarı kadar götüreyim’, okul aracı gibi beyazdı. Aslında benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindin ama çantalarım vardı. Mecidiyeköy’de yukarıya doğru mezar var oradaydı. Böyle durumlarda, böyle oyun yapılması lazım. Bir sürü böyle olay mutlaka her kadının başına geliyor. Bu benim daha önce düşünüp içimde hazırladığım bir şey. Mesele eskiden ben karanlık bir yerde eve gidiyorum, hep telefonum kulağımda gidiyorum. Sanki biriyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Arkamda biri varsa duysun diye.”