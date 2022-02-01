https://tr.sputniknews.com/20220201/oyuncu-wilma-elles-sofor-kapilari-ve-perdeleri-kapatti-telefon-numarami-vererek-kurtuldum-1053355932.html

Oyuncu Wilma Elles: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum

Oyuncu Wilma Elles: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum

Oyuncu Wilma Elles tacize uğradığını açıkladı. Minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini söyleyen Elles... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T17:41+0300

2022-02-01T17:41+0300

2022-02-01T17:43+0300

türkiye

taciz

oyuncu

şoför

wilma elles

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Wilma Elles, 1,5 yıl önce İstanbul’da yaşadığı taciz olayını TMB Televizyonu'nda katıldığı programda anlattı. Oyuncu, iddiaya göre ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine yokuş başına kadar yardımcı olmayı teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti. O anları anlatan ünlü oyuncu, şoförü kendisiyle görüşeceğini söyleyerek kandırarak bu durumdan kurtulduğunu söyledi. 'Titreyerek arabadan indim'Yaşadığı olayı anlatan Wilma Elles “Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. Siz ne yapıyorsunuz dedim, ‘çok güzelsiniz biz tanışalım” falan dedi. Ben de siz çok güzelsiniz dedim, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim dedim. Burada değil, numaramı vereyim dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı” dedi. 'Benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindim'Elindeki poşetler nedeniyle servis şoförünün kendisine yardım etmek amacıyla aracına aldığını düşündüğünü belirten Elles şunları söyledi:

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taciz, oyuncu, şoför, wilma elles