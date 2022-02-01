https://tr.sputniknews.com/20220201/prof-dr-orta-yagislar-yeterli-olmadi-trakya-yer-alti-ve-yer-ustu-suyunda-kuraklik-yasiyor-1053346142.html

Prof. Dr. Orta: Yağışlar yeterli olmadı, Trakya yer altı ve yer üstü suyunda kuraklık yaşıyor

Prof. Dr. Orta: Yağışlar yeterli olmadı, Trakya yer altı ve yer üstü suyunda kuraklık yaşıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, son... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:35+0300

2022-02-01T13:35+0300

2022-02-01T13:35+0300

yaşam

kuraklık

türkiye

trakya

su kaynakları

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Prof. Dr. Orta, geçen hafta İstanbul'un son 50 yıldır ilk kez iyi düzeyde kar yağışı aldığını belirterek, bu durumun yer altı ve yer üstü sularına da önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarının yüzde 55'ler civarında olduğunu belirten Orta, "Geçmiş yıllara baktığımızda bu tarihte yani daha önceki yıllarda bu barajların yüzde 70-80 düzeyinde dolu olduğunu da görmüştük, 30'lara düştüğü de vakidir. Bu vesileyle İstanbul'da bu son yağışların o bölgedeki sıkıntıyı önemli düzeyde azaltacağını düşünüyorum" dedi.'Trakya'da önemli beslenme yok'Orta, İstanbul'a oranla Trakya'da durumun çok farklı olduğunu dile getirerek, "Trakya'nın ortasında kalan ki, Orta Trakya diyebileceğimiz, bizim yıllardan beri bütün idarecileri uyarmaya çalıştığımız, tehlikeli dörtgen diye bahsettiğimiz Çerkezköy, Çorlu, Lüleburgaz, Muratlı dörtgeni ciddi bir kuraklık yaşıyor. Ben bunu buraya yüklenen sanayiye bağlıyorum ve ciddi bir ısınma yaşıyoruz bu bölgede. Yani bu bölgedeki sıcaklıklar geçmiş yıllarla kıyasladığımızda 1-1,5 santigrat derece daha yükseldi. Bu da yağışları etkiledi ve bizim an itibariyle bu bölgede hem yer altı sularımızda hem de yer üstü su kaynaklarımızda önemli bir beslenme yok. Sadece tarımsal anlamda baktığımızda toprağın üst 30 ila 50 santimetrelik katmanında şu anda kışlık hububatın gelişmesini sağlayacak düzeyde bir nem var. Gerek Ganoslar gerek Istrancalar yeterli düzeyde tam Orta Trakya'da yağış almadığı için maalesef yer altı su seviyesi tablolarında herhangi bir yükselme gözlemleyemiyoruz ve yer üstü su kaynaklarımızda da önemli beslenmeler gerçekleşmedi şu ana kadar" dedi.'Sanayi ciddi su kullanıyor'Trakya'nın, Türkiye coğrafyasının yüzde 3'ünü oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Orta, hızlı sanayi ve nüfus artışıyla üzerinde taşıdığı nüfusun yüzde 20'yi geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

trakya

su kaynakları

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kuraklık, türkiye, trakya, su kaynakları