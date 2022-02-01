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https://tr.sputniknews.com/20220201/samsunda-isid-operasyonu-12-gozalti-1053357602.html
Samsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
Suriye'de IŞİD'in 'karargahına güvenlik güçleri'nce 2018'de yapılan baskında ele geçirilen listede isimleri bulunan 12 Irak uyruklu, Samsun'da polisin eş... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:31+0300
2022-02-01T18:31+0300
2022-02-01T18:36+0300
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Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, IŞİD'in eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam etti.DHA'nın haberine göre 2018'de güvenlik güçlerince Suriye'nin Haseke kentinde IŞİD karargahına baskında ele geçirilen listede ismi bulunan 12 Irak uyruklunun Samsun'da oturduğunu tespit etti. Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220101/isidin-infaz-ekibindeki-zanli-samsunda-yakalandi-1052313716.html
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Samsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı 18:31 01.02.2022 (güncellendi: 18:36 01.02.2022)
Suriye'de IŞİD'in 'karargahına güvenlik güçleri'nce 2018'de yapılan baskında ele geçirilen listede isimleri bulunan 12 Irak uyruklu, Samsun'da polisin eş zamanlı baskınıyla gözaltına alındı.
Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, IŞİD'in eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam etti.
DHA'nın haberine göre 2018'de güvenlik güçlerince Suriye'nin Haseke kentinde IŞİD karargahına baskında ele geçirilen listede ismi bulunan 12 Irak uyruklunun Samsun'da oturduğunu tespit etti.
Ekipler,
İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu.