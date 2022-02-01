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ANLAT BANA
Siyasetten ekonomiye pek çok konunun alanında uzman kişilerle masaya yatırıldığı Meliha Okur’la Anlat Bana , her pazartesi ve çarşamba Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/sonmezden-3-gunluk-elektrik-kesintisi-yorumu-sanayiciye-maliyeti-7-ile-8-milyar-dolar-arasinda--1053339068.html
Sönmez'den 3 günlük elektrik kesintisi yorumu: Sanayiciye maliyeti 7 ile 8 milyar dolar arasında
Sönmez'den 3 günlük elektrik kesintisi yorumu: Sanayiciye maliyeti 7 ile 8 milyar dolar arasında
Radyo Sputnik’te konuşan Dış Ticaret Uzmanı Şefik Ergönül ve Ortak Akıl Yönetim ve Yatırım Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, sanayide 3 günlük elektrik kesintisi... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T11:52+0300
2022-02-01T12:03+0300
anlat bana
türkiye
elektrik kesintisi
ticaret
ekonomi
sanayi
yatırım
ihracat
şefik ergönül
yılmaz sönmez
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Sönmez'den 3 günlük elektrik kesintisi yorumu: Sanayiciye maliyeti 7 ile 8 milyar dolar arasında
Sönmez'den 3 günlük elektrik kesintisi yorumu: Sanayiciye maliyeti 7 ile 8 milyar dolar arasında
Dış Ticaret Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Şefik Ergönül, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, doğal gaz kısıntısı ile birlikte 3 günlük elektrik kesintisinin sanayiciye yarattığı tahribatı değerlendirdi.Kesintilerin ihracatta mücbir sebep sayılabileceği konusunu gündeme getiren Ergönül, “Mücbir sebep; zorunlu neden olarak tanımladığımız bir şey. Bir kere bunun tarafların kontrolünde olmaması lazım. Bunun sonuçlarının tahmin edilmemesi gerekiyor. İhracatçı penceresinden bakıldığı zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşılıyor. İhracatçı dostlarımızın, bu tür kısıtlamalar sonucu yaşayabilecekleri gecikmelerde mücbir sebep konusunu öne sürerek, müşterilerinin kendilerine uygulamaya kalkabileceği yaptırımlardan kurtulmaları mümkün olabilir. Aşağı yukarı bize 3 günlük kesintinin toplamda 2 milyar doların bir miktar üzerinde olabileceğini ama detayına girmek için bugün biraz erken.” şeklinde yorum yaptı.Ortak Akıl Yönetim ve Yatırım Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez ise kesintilerin sanayiciye maliyetini değerlendirirken, “Bana göre 7 ile 8 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyoruz. Ana lokomotif sektörler cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçimde, koronavirüs salgınının ilk zamanlarındaki acı tabloyu anımsatırcasına, stres ve belirsizlik gibi durumların 3-5 katını yaşıyor. Bir telefonla fabrikaların durması, işçilerin evine dönmesi çok ciddi bir sorun. Marka değerimiz olarak ne kadar kötü bir şey. Ham madde üreten tüm sektörler etkilendi. Bu durum tüketiciyi de etkileyecektir. Bir sanayici, işletmesine gelen elektrik faturasının 300 bin liradan 450 bin liraya çıktığını ve bunun maliyetini nereye yansıtacağını düşünüyor. Bunun için kârından vazgeçmek durumunda kaldığını söylüyor. 2022’de ben birçok işletmenin kârsız satarak ayakta kalmayı hedeflediğini düşünüyorum. Sokaktaki vatandaş dahil etkilenmeyen hiçbir kesim olamaz. Kime dokunsanız bin ah işitirsiniz. Birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Ancak bu kuruluşlar niye konuşmuyorlar?” ifadelerini kullandı.
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türkiye, elektrik kesintisi, ticaret, ekonomi, sanayi, yatırım, ihracat, şefik ergönül, yılmaz sönmez, аудио

Sönmez'den 3 günlük elektrik kesintisi yorumu: Sanayiciye maliyeti 7 ile 8 milyar dolar arasında

11:52 01.02.2022 (güncellendi: 12:03 01.02.2022)
ANLAT BANA
Sönmez'den 3 günlük elektrik kesintisi yorumu: Sanayiciye maliyeti 7 ile 8 milyar dolar arasında
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Meliha Okur
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Radyo Sputnik’te konuşan Dış Ticaret Uzmanı Şefik Ergönül ve Ortak Akıl Yönetim ve Yatırım Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, sanayide 3 günlük elektrik kesintisi ile ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi. Kesintilerin sanayiciye maliyetini hakkında konuşan Sönmez, "7 ile 8 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyoruz" dedi.
Dış Ticaret Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Şefik Ergönül, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, doğal gaz kısıntısı ile birlikte 3 günlük elektrik kesintisinin sanayiciye yarattığı tahribatı değerlendirdi.
Kesintilerin ihracatta mücbir sebep sayılabileceği konusunu gündeme getiren Ergönül, “Mücbir sebep; zorunlu neden olarak tanımladığımız bir şey. Bir kere bunun tarafların kontrolünde olmaması lazım. Bunun sonuçlarının tahmin edilmemesi gerekiyor. İhracatçı penceresinden bakıldığı zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşılıyor. İhracatçı dostlarımızın, bu tür kısıtlamalar sonucu yaşayabilecekleri gecikmelerde mücbir sebep konusunu öne sürerek, müşterilerinin kendilerine uygulamaya kalkabileceği yaptırımlardan kurtulmaları mümkün olabilir. Aşağı yukarı bize 3 günlük kesintinin toplamda 2 milyar doların bir miktar üzerinde olabileceğini ama detayına girmek için bugün biraz erken.” şeklinde yorum yaptı.
Ortak Akıl Yönetim ve Yatırım Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez ise kesintilerin sanayiciye maliyetini değerlendirirken, “Bana göre 7 ile 8 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyoruz. Ana lokomotif sektörler cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçimde, koronavirüs salgınının ilk zamanlarındaki acı tabloyu anımsatırcasına, stres ve belirsizlik gibi durumların 3-5 katını yaşıyor. Bir telefonla fabrikaların durması, işçilerin evine dönmesi çok ciddi bir sorun. Marka değerimiz olarak ne kadar kötü bir şey. Ham madde üreten tüm sektörler etkilendi. Bu durum tüketiciyi de etkileyecektir. Bir sanayici, işletmesine gelen elektrik faturasının 300 bin liradan 450 bin liraya çıktığını ve bunun maliyetini nereye yansıtacağını düşünüyor. Bunun için kârından vazgeçmek durumunda kaldığını söylüyor. 2022’de ben birçok işletmenin kârsız satarak ayakta kalmayı hedeflediğini düşünüyorum. Sokaktaki vatandaş dahil etkilenmeyen hiçbir kesim olamaz. Kime dokunsanız bin ah işitirsiniz. Birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Ancak bu kuruluşlar niye konuşmuyorlar?” ifadelerini kullandı.
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