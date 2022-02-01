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Uşak'ta 2 gündür kayıp olan adamın avda donarak öldüğü ortaya çıktı
Uşak'ta 2 gündür kayıp olan adamın avda donarak öldüğü ortaya çıktı
Uşak'ta, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın, av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T21:59+0300
2022-02-01T21:59+0300
2022-02-01T21:59+0300
türkiye
uşak
donma
av
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Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti. Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı.Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderild
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uşak, donma, av
Uşak'ta 2 gündür kayıp olan adamın avda donarak öldüğü ortaya çıktı
Uşak'ta, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Aytekin Akca'nın, av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi.
Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası
Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana ava gitti.
Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının
eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı.
Geniş alanda yapılan
4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderild