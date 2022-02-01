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Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: '5 bin 500 TL net maaş istiyoruz'
© AAYemeksepeti
© AA
TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube'nin çağrısıyla Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları düşük ücret, esnaf kurye dayatması ve sendikasızlaştırmayı protesto etti.
Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Yemek Sepeti ve Banabi depolarındaki sendikalaşma hakkının engellenmesi, sosyal güvenceyi ortadan kaldıran esnaf kurye ve düşük ücret dayatmasına karşı şirketin İstanbul Şişli'deki genel müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Eyleme çok sayıda kurye katılırken, işverene sendika hakkını tanıma çağrısı yapıldı.
Gazeteduvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, işçiler 5500 TL net maaş, yemek ücretlerinde iyileştirme, yan haklarda iyileştirme ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini söylediler.
Karda kışta hep mesaimizin başında olduk, siparişleri yetiştirmeye çalıştık. Hastayken bile çalıştık. Her zaman işimize ekmeğimize sahip çıktık ama emeğimizin karşılığı, işverenin bize layık gördüğü ücret bu oldu!#HaklarıVerYemeksepeti pic.twitter.com/6Z5WzuBIhE— Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) February 1, 2022
Basın açıklamasına yarım saatlik molasından katılan kuryeler, müdür baskısına maruz kaldı. Günlük vardiyası sona erdirilen Karataş tepkisini, "Bugün bize ekmek yok" sözleriyle getirdi.
Esnaf-kurye modeline tepki
Sendikanın açıklamasında ise Yemeksepeti'nin esnaf kurye modeliyle, güvencesiz ve esnek koşullarda işçi çalıştırdığı belirtildi.
Performans baskısı altında çalıştırılan kuryelerin prim ücretlerinin düşürüldüğü ve sözleşmeleri dahi yenilenmeden asgari ücretin altında ücretlerle çalıştırıldıkları, işten atılmakla tehdit edildikleri ifade edildi.
Ayrıca Yemeksepeti'nin işyeri NACE kodunu değiştirerek çalışanların sendikalaşma hakkını engellemeye çalıştığı ifade edildi.
TÜMTİS İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ersin Türkmen, iş hacmini her yıl büyüten Yemeksepeti'nin özellikle pandemi döneminde kârını ikiye katladığını belirterek, "Çalışanlara ise düşük ücreti reva görüyor, işçilerin, sendika hakkını tanımıyor. Esnaf kurye modeli adı altında sigortasız, güvencesiz, esnek ve sendikasız çalışmaya zorluyor. Basın açıklamamızdan haberdar olan işveren dün akşam geç saatlerde ücret artış oranlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının ve asgari ücret artış oranının bile gerisinde bir artış oranıyla adeta işçilerle dalga geçti" dedi.
İzmir ayakta!— Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) February 1, 2022
Sefalet zammını kabul etmiyoruz!#HaklarıVerYemeksepeti pic.twitter.com/FapDpnKxlJ
'İşçiler sefalet zammını kabul etmeyecek'
İşverenin ilan ettiği enflasyon oranlarının altında olan ücret artış oranlarını kabul etmediklerini belirten Türkmen, şunları söyledi:
"Ücret ve prim artış taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Bugün, asgari ücretin temel ihtiyaçları bile karşılamaya derman olamadığı, TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 36'lara dayandığı koşullarda yapılan bu zammın kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sebebiyle alım gücü gerilemiştir. İşçiler ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu nedenle Yemeksepeti işçileri, sefalet ücretini asla kabul etmeyecektir. TÜİK tarafından açıklanan sahte enflasyon oranında değil gerçek enflasyon oranında bir ücret artışı yapılmalıdır. En düşük ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır."