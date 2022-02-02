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Moskova'da kar yağışı: Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler
Moskova'da kar yağışı: Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler
Rusya’nın başkenti Moskova’da etkili olan kar yağışı Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler oluştururken çocuklar lastikle kayarak karın tadını çıkardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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фото, moskova, kremlin, kızıl meydan, kar

Moskova'da kar yağışı: Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler

10:50 02.02.2022 (güncellendi: 10:51 02.02.2022)
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Rusya’nın başkenti Moskova’da etkili olan kar yağışı Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler oluştururken çocuklar lastikle kayarak karın tadını çıkardı.
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Kış mevsiminin çetin geçtiği Rusya’da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Rusya’da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Kış mevsiminin çetin geçtiği Rusya’da etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan beyaza bürünürken, bu anlara tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızıl Meydan’a akın etti.

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan beyaza bürünürken, bu anlara tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızıl Meydan’a akın etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan beyaza bürünürken, bu anlara tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızıl Meydan’a akın etti.

© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Sembol yapıların ışıklandırmalarıyla da kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kızıl Meydan’da toplananlar kurulan oyun alanlarında vakit geçirip manzarayı seyretti.

Sembol yapıların ışıklandırmalarıyla da kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kızıl Meydan’da toplananlar kurulan oyun alanlarında vakit geçirip manzarayı seyretti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Sembol yapıların ışıklandırmalarıyla da kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kızıl Meydan’da toplananlar kurulan oyun alanlarında vakit geçirip manzarayı seyretti.

© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Gençler Kızıl Meydan’da dans ederken, çocuklar ise Kremlin Sarayı’nın etrafında kayarak karın tadını çıkardı.

Gençler Kızıl Meydan’da dans ederken, çocuklar ise Kremlin Sarayı’nın etrafında kayarak karın tadını çıkardı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Gençler Kızıl Meydan’da dans ederken, çocuklar ise Kremlin Sarayı’nın etrafında kayarak karın tadını çıkardı.

© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan’da şubat ayının ilk gününde ortaya çıkan manzarayı birçok turist fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeyi ihmal etmezken, Rus polisi ise meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan’da şubat ayının ilk gününde ortaya çıkan manzarayı birçok turist fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeyi ihmal etmezken, Rus polisi ise meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK

Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan’da şubat ayının ilk gününde ortaya çıkan manzarayı birçok turist fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeyi ihmal etmezken, Rus polisi ise meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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