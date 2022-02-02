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ABD'li Vali, kürsüye köpeğiyle çıktı: 'Size bir çift lafı var'
ABD'li Vali, kürsüye köpeğiyle çıktı: 'Size bir çift lafı var'
ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, kendilerini eleştirenlere köpeğiyle yanıt verdi. Justice, “Köpeğimin de size bir çift lafı var: popomu öpün”... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:29+0300
2022-02-02T12:32+0300
dünya
abd
batı virginia
polemik
eyalet
vali
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ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, Biden’ın yasa tasarılarını desteklemeyen Batı Virginia halkı hakkında “Onlar fakir, cahil ve agresif” şeklinde Twitter paylaşımı yapan şarkıcı Bette Midler’e tepki gösterdi. Kürsüye bulldog cinsi köpeği 'Babydoll' ile çıkan Justice, konuşmasında köpeğinin poposunu gösterdi ve şunları söyledi:“Çok fazla insan bizden şüphe duydu. Batı Virginia’ya, enerji ve kalkınma projelerini hayata geçirebileceğimize inanmadılar. Şarkıcı Bette Midler ve Batı Virginia halkı hakkında kötü yorumlar yapan herkese güzel kızımın da bir çift lafı var: popomu öpün.”Justice'ın konuşması, mecliste gülüşmelere neden oldu. Justice, konuşmalarında sıkça başka öğeler kullanıyor. Daha önce de, başka bir konuşmasında meclise inek gübresi getirmişti.
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abd, batı virginia, polemik, eyalet, vali

ABD'li Vali, kürsüye köpeğiyle çıktı: 'Size bir çift lafı var'

12:29 02.02.2022 (güncellendi: 12:32 02.02.2022)
© AFP 2021 / JOSH EDELSONBulldog
Bulldog - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / JOSH EDELSON
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ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, kendilerini eleştirenlere köpeğiyle yanıt verdi. Justice, “Köpeğimin de size bir çift lafı var: popomu öpün” dedi.
ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, Biden’ın yasa tasarılarını desteklemeyen Batı Virginia halkı hakkında “Onlar fakir, cahil ve agresif” şeklinde Twitter paylaşımı yapan şarkıcı Bette Midler’e tepki gösterdi.
Kürsüye bulldog cinsi köpeği 'Babydoll' ile çıkan Justice, konuşmasında köpeğinin poposunu gösterdi ve şunları söyledi:
“Çok fazla insan bizden şüphe duydu. Batı Virginia’ya, enerji ve kalkınma projelerini hayata geçirebileceğimize inanmadılar. Şarkıcı Bette Midler ve Batı Virginia halkı hakkında kötü yorumlar yapan herkese güzel kızımın da bir çift lafı var: popomu öpün.”
Justice'ın konuşması, mecliste gülüşmelere neden oldu. Justice, konuşmalarında sıkça başka öğeler kullanıyor. Daha önce de, başka bir konuşmasında meclise inek gübresi getirmişti.
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