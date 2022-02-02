DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD'li Vali, kürsüye köpeğiyle çıktı: 'Size bir çift lafı var'
12:29 02.02.2022 (güncellendi: 12:32 02.02.2022)
© AFP 2021 / JOSH EDELSONBulldog
© AFP 2021 / JOSH EDELSON
ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, kendilerini eleştirenlere köpeğiyle yanıt verdi. Justice, “Köpeğimin de size bir çift lafı var: popomu öpün” dedi.
ABD’nin Batı Virginia Eyaleti Valisi Jim Justice, Biden’ın yasa tasarılarını desteklemeyen Batı Virginia halkı hakkında “Onlar fakir, cahil ve agresif” şeklinde Twitter paylaşımı yapan şarkıcı Bette Midler’e tepki gösterdi.
What #JoeManchin, who represents a population smaller than Brooklyn, has done to the rest of America, who wants to move forward, not backward, like his state, is horrible. He sold us out. He wants us all to be just like his state, West Virginia. Poor, illiterate and strung out.— bettemidler (@BetteMidler) December 20, 2021
Kürsüye bulldog cinsi köpeği 'Babydoll' ile çıkan Justice, konuşmasında köpeğinin poposunu gösterdi ve şunları söyledi:
“Çok fazla insan bizden şüphe duydu. Batı Virginia’ya, enerji ve kalkınma projelerini hayata geçirebileceğimize inanmadılar. Şarkıcı Bette Midler ve Batı Virginia halkı hakkında kötü yorumlar yapan herkese güzel kızımın da bir çift lafı var: popomu öpün.”
"GET OVER IT, BETTE": West Virginia Governor Jim Justice, with his dog Babygirl, discusses his much talked-about shot at Bette Midler from last week. @ericbolling pic.twitter.com/ar2yg4cpVy— Newsmax (@newsmax) January 31, 2022
Justice'ın konuşması, mecliste gülüşmelere neden oldu. Justice, konuşmalarında sıkça başka öğeler kullanıyor. Daha önce de, başka bir konuşmasında meclise inek gübresi getirmişti.