https://tr.sputniknews.com/20220202/asker-ugurlama-eglencesine-balkondan-dansiyla-katildi-1053378939.html

Asker uğurlamasını balkondan seyreden kadın, eğlenceye dansıyla eşlik etti

Asker uğurlamasını balkondan seyreden kadın, eğlenceye dansıyla eşlik etti

İstanbul Bağcılar'da bir kadın, asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceye evinin balkonundan eşlik etti. Kadın çalınan müziğe dansıyla eşlik etti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T12:06+0300

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asker uğurlama

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Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde geçen pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı. Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi.Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

https://tr.sputniknews.com/20220119/ankarada-ilkokul-ogrencileri-erik-dali-ile-costu-1052873624.html

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istanbul, türkiye, dans, asker, bağcılar, eğlence, asker uğurlama