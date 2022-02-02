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https://tr.sputniknews.com/20220202/asker-ugurlama-eglencesine-balkondan-dansiyla-katildi-1053378939.html
Asker uğurlamasını balkondan seyreden kadın, eğlenceye dansıyla eşlik etti
Asker uğurlamasını balkondan seyreden kadın, eğlenceye dansıyla eşlik etti
İstanbul Bağcılar'da bir kadın, asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceye evinin balkonundan eşlik etti. Kadın çalınan müziğe dansıyla eşlik etti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:06+0300
2022-02-02T12:11+0300
yaşam
istanbul
türkiye
dans
asker
bağcılar
eğlence
asker uğurlama
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Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde geçen pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı. Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi.Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220119/ankarada-ilkokul-ogrencileri-erik-dali-ile-costu-1052873624.html
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istanbul, türkiye, dans, asker, bağcılar, eğlence, asker uğurlama

Asker uğurlamasını balkondan seyreden kadın, eğlenceye dansıyla eşlik etti

12:06 02.02.2022 (güncellendi: 12:11 02.02.2022)
© DHAAsker uğurlama eğlencesine balkonundan katılan kadın dans etti
Asker uğurlama eğlencesine balkonundan katılan kadın dans etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
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İstanbul Bağcılar'da bir kadın, asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceye evinin balkonundan eşlik etti. Kadın çalınan müziğe dansıyla eşlik etti.
Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde geçen pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı. Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi.
Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü.
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