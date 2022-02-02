https://tr.sputniknews.com/20220202/astronomlar-3-yil-ugrasti-teleskopla-200-saat-harcadi-samanyolunun-merkezinden-goruntu-elde-etti-1053395812.html

Astronomlar 3 yıl uğraştı, teleskopla 200 saat harcadı, Samanyolu’nun merkezinden görüntü elde etti

Astronomlar 3 yıl uğraştı, teleskopla 200 saat harcadı, Samanyolu’nun merkezinden görüntü elde etti

Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi’nden (SARAO) astronomlar, Samanyolu galaksisinin merkezini görüntülemeyi başardı ve burada yaklaşık 1000 adet farklı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T18:06+0300

2022-02-02T18:06+0300

2022-02-02T18:06+0300

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SARAO astronomları, Samanyolu’nun merkezinin detaylı bir yeni teleskop görüntüsünü elde etti. Bilim insanları görüntüyü elde etmek için üç yıl boyunca, MeerCAT teleskopuyla 200 saat harcadı. Elde edilen 70 terabaytlık veri, Cape Town’daki iki süper bilgisayarda işlendi.Gökyüzünde Ay’ın tam halinin alanının yaklaşık 30 katı genişliğindeki bir bölgeyi kapsayan 20 farklı radyo-teleskop gözlemi birleştirildi ve Dünya’dan 25 bin ışık yılı uzaklığında bulunan Samanyolu’nun merkezinin 100-megapiksellik, görülmemiş netlik ve derinlikteki bir mozaiğine dönüştürüldü.Çalışmanın ardından Samanyolu’nun merkezindeki bölgelerin 1000 ışık yılı genişliğinde ve 600 ışık yılı yüksekliğinde bir panoraması elde edildi.Ulaşılan mozaik görüntü ile Samanyolu’nda 150 ışık yılına kadar uzanan ve güçlü manyetik alanlar oluşturan yaklaşık 1000 gizemli ışık iplikçiği görüldü. Bu iplikçikler çiftler ve kümeler halinde uzanıyor, sıklıkla da bir arpın üzerindeki teller gibi eşit aralıklarla konumlanmış durumda.Görüntüde ayrıca, moleküler bulutlar (gaz ve tozların etkileşime girerek yıldız oluşumuyla sonuçlandığı, yoğun bulutsular içindeki bölgeler) ve parıltılı yıldızlar mevcut.Mozaikte Samanyolu’nun merkezindeki, Güneş’in yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahip ‘Sagitarrius A’ isimli süper büyük kara deliğin etrafındaki kaotik bölge de görülüyor.Gözlem neticesinde elde edilen sonuçlar Asrtophysical Journal dergisinde yayınlandı.Diğer yandan araştırmacıların kullandığı MeerCAT teleskopu, 8 kilometre çapa kadar uzanan 64 antenli, dünya üzerindeki en hassas radyo teleskopu olma özelliğini taşıyor.

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uzay, samanyolu, samanyolu galaksisi, teleskop, gözlem