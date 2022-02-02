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https://tr.sputniknews.com/20220202/bakan-pakdemirli-son-35-senede-ciftcimizin-geliri-artmistir-borclarinda-da-azalma-vardir-1053397177.html
Bakan Pakdemirli: Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır
Bakan Pakdemirli: Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır. Bununla alakalı ekstra yapılandırma sıfır... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T18:55+0300
2022-02-02T18:55+0300
ekonomi
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
çiftçi
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Pakdemirli, zor koşullarda vatandaşın yöneticileri yanında görmek istediğini belirterek, "Bu yüzden geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da tavsiyede bulundum, yani yemeğin, randevun olabilir ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol" ifadelerini kullandı.Bakan Pakdemirli, bir otelde düzenlenen İzmir Medya Plaftormu buluşmasında gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçinin, üreticinin ve tüketicinin haklarını korumak için durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, yaz aylarında da orman yangınlarına karşı büyük mücadele verdiklerini belirtti.Meteorolojik nedenlerin de dezavantaja yol açtığını ve yangınlar nedeniyle çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, yangın söndürme çalışmaları sırasında 40 gün boyunca evine 1 ya da 2 gün gidebildiğini anlattı.Pakdemirli, şöyle devam etti:'Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun'"Eşinizden ve çocuklardan negatif geri dönüşler olabiliyor. Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı. En son 'Anne biraz odun getir, ben bahçede yangın çıkaracağım. O zaman babam gelir, onu da görmüş oluruz.' demiş. Zor günler. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun. Milletin bir derdi olduğunda yöneticilerin de milletin yanında olmasını istiyor. O yüzden biz de herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşın yanında oluyoruz. Bazen can kayıpları oluyor, bunları hiç arzu etmiyoruz. Yöneticiler yanında olduğunda vatandaş kendini daha rahat hissediyor. Bu yüzden geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da tavsiyede bulundum, yani yemeğin, randevun olabilir, ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol. Vatandaş da desin ki 'arkadaşlar gereğini yapıyor, biraz daha sabırlı olmamız lazım.' Farklı görüntü olduğu zaman vatandaşın gözünde farklı görüntü ortaya çıkabiliyor"Pakdemirli, tarım kredi borçlarının ertelenmesi veya faizlerin silinmesi gibi bir çalışma olup olmadığı sorusunu üzerine faizlerin silinmesinin sektörü doğru bir noktaya getirmeyeceğini ifade etti.Tarım sektörünün en çok kayırılan alan olduğunu ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:'Geçen yıl itibarıyla baktığımda çiftçinin geliri yüzde 80 oranında arttı'
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bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı, çiftçi

Bakan Pakdemirli: Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır

18:55 02.02.2022
© İHA / HASAN YİĞENTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / HASAN YİĞEN
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır. Bununla alakalı ekstra yapılandırma sıfır faizle olmaz. Biz isteriz sıfır faizle olsun, bedava olsun hibe olsun ama bunlar hep devletlerin imkanlarıyla yapılan işler ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur" dedi.
Pakdemirli, zor koşullarda vatandaşın yöneticileri yanında görmek istediğini belirterek, "Bu yüzden geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da tavsiyede bulundum, yani yemeğin, randevun olabilir ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, bir otelde düzenlenen İzmir Medya Plaftormu buluşmasında gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçinin, üreticinin ve tüketicinin haklarını korumak için durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, yaz aylarında da orman yangınlarına karşı büyük mücadele verdiklerini belirtti.
Meteorolojik nedenlerin de dezavantaja yol açtığını ve yangınlar nedeniyle çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, yangın söndürme çalışmaları sırasında 40 gün boyunca evine 1 ya da 2 gün gidebildiğini anlattı.
Pakdemirli, şöyle devam etti:

'Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun'

"Eşinizden ve çocuklardan negatif geri dönüşler olabiliyor. Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı. En son 'Anne biraz odun getir, ben bahçede yangın çıkaracağım. O zaman babam gelir, onu da görmüş oluruz.' demiş. Zor günler. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun. Milletin bir derdi olduğunda yöneticilerin de milletin yanında olmasını istiyor. O yüzden biz de herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşın yanında oluyoruz. Bazen can kayıpları oluyor, bunları hiç arzu etmiyoruz. Yöneticiler yanında olduğunda vatandaş kendini daha rahat hissediyor. Bu yüzden geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da tavsiyede bulundum, yani yemeğin, randevun olabilir, ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol. Vatandaş da desin ki 'arkadaşlar gereğini yapıyor, biraz daha sabırlı olmamız lazım.' Farklı görüntü olduğu zaman vatandaşın gözünde farklı görüntü ortaya çıkabiliyor"
Pakdemirli, tarım kredi borçlarının ertelenmesi veya faizlerin silinmesi gibi bir çalışma olup olmadığı sorusunu üzerine faizlerin silinmesinin sektörü doğru bir noktaya getirmeyeceğini ifade etti.
Tarım sektörünün en çok kayırılan alan olduğunu ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Geçen yıl itibarıyla baktığımda çiftçinin geliri yüzde 80 oranında arttı'

"Geçen yıl itibarıyla baktığımda çiftçinin geliri yüzde 80 oranında arttı. Borçluluğu da yüzde 40 küsurlar civarında artmış. Bunun anlamı şu, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinde çiftçinin hasılaya göre yüzde 52'ye gelmiş olan borcu bugün yüzde 40'larda. Bunun anlamı şu, çiftçimiz bugün para kazanıyor. Kazandığı parayla da borçlarının önemli bir bölümünü hafifletiyor. Son 3,5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır. Bununla alakalı ekstra yapılandırma sıfır faizle olmaz. Biz isteriz sıfır faizle olsun, bedava olsun hibe olsun ama bunlar hep devletlerin imkanlarıyla yapılan işler ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Piyasa neyse piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun koşullarda çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz"
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