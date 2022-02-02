Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani-barzaniyi-bestepede-kabul-etti-1053394601.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Beştepe'de görüştü. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T17:41+0300
2022-02-02T17:54+0300
recep tayyip erdoğan
neçirvan barzani
son dakika
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053394996_0:99:1001:662_1920x0_80_0_0_4d8a48fda02873509620e49ff9ad5535.jpg
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053394996_0:6:1001:756_1920x0_80_0_0_08b1142c223f6adb9c76921fd105aad3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, neçirvan barzani, son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Beştepe'de kabul etti

17:41 02.02.2022 (güncellendi: 17:54 02.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter/ T.C. CumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani
Recep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/ T.C. Cumhurbaşkanlığı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Beştepe'de görüştü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce