Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani-barzaniyi-bestepede-kabul-etti-1053394601.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Beştepe'de görüştü. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T17:41+0300
2022-02-02T17:41+0300
2022-02-02T17:54+0300
recep tayyip erdoğan
neçirvan barzani
son dakika
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053394996_0:99:1001:662_1920x0_80_0_0_4d8a48fda02873509620e49ff9ad5535.jpg
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053394996_0:6:1001:756_1920x0_80_0_0_08b1142c223f6adb9c76921fd105aad3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, neçirvan barzani, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Beştepe'de kabul etti
17:41 02.02.2022 (güncellendi: 17:54 02.02.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Beştepe'de görüştü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.