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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmindeki 'Heyamo' türküsünü, 'İyi ki varsın Eren' mesajıyla paylaştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:27+0300
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recep tayyip erdoğan
eren bülbül
iyi ki varsın eren
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, türküyü yeniden okudu.Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.
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recep tayyip erdoğan, eren bülbül, iyi ki varsın eren

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı

00:27 02.02.2022
Eren Bülbül
Eren Bülbül - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmindeki 'Heyamo' türküsünü, 'İyi ki varsın Eren' mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, türküyü yeniden okudu.
Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.
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