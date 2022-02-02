https://tr.sputniknews.com/20220202/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-ki-varsin-eren-paylasimi--1053368599.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmindeki 'Heyamo' türküsünü, 'İyi ki varsın Eren' mesajıyla paylaştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T00:27+0300

2022-02-02T00:27+0300

2022-02-02T00:27+0300

recep tayyip erdoğan

eren bülbül

iyi ki varsın eren

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, türküyü yeniden okudu.Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.

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2022

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recep tayyip erdoğan, eren bülbül, iyi ki varsın eren