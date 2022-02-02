Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyi ki varsın Eren' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, türküyü yeniden okudu.Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmindeki 'Heyamo' türküsünü, 'İyi ki varsın Eren' mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldiği görüşmede, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceren Ece Öksüz, türküyü yeniden okudu.
Buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ceren Ece Öksüz'ün türküyü seslendirdiği görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün fotoğrafını, "İyi ki varsın Eren" mesajıyla paylaştı.