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Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' sorusuna yanıt: Madem ki matematiksel zorunluluk var
Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' sorusuna yanıt: Madem ki matematiksel zorunluluk var
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları hakkında, "Madem ki, matematiksel bir zorunluluk var. O zaman... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T07:01+0300
2022-02-02T07:02+0300
politika
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
seçim
meral akşener
millet ittifakı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında siyaset gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı'na ilişkin soruya yanıt verdi.Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan Davutoğlu, ''Sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Daha sonra üçlü oturduk. Diğer siyasi liderlerle de görüşme kararı aldık. Bu bir istişare süreci. Hep birlikte bunu yapacağız. Ben oyun kurucu değilim, oyun kurulacaksa birlikte kuracağız. Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı nezaketle yürüyor. Eğer seçime gideceksek, zorlu seçim olacaksa, seçim sonrasında zorlu süreci yürüteceksek bunları konuşmak lazım'' diye konuştu. Davutoğlu, şunları söyledi:
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ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, meral akşener, millet ittifakı

Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' sorusuna yanıt: Madem ki matematiksel zorunluluk var

07:01 02.02.2022 (güncellendi: 07:02 02.02.2022)
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA / Elif Öztürk
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları hakkında, "Madem ki, matematiksel bir zorunluluk var. O zaman iktidara gidecek ittifakların, partilerin seçim öncesinde iyi planlaması lazım" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında siyaset gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı'na ilişkin soruya yanıt verdi.
Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan Davutoğlu, ''Sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Daha sonra üçlü oturduk. Diğer siyasi liderlerle de görüşme kararı aldık. Bu bir istişare süreci. Hep birlikte bunu yapacağız. Ben oyun kurucu değilim, oyun kurulacaksa birlikte kuracağız. Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı nezaketle yürüyor. Eğer seçime gideceksek, zorlu seçim olacaksa, seçim sonrasında zorlu süreci yürüteceksek bunları konuşmak lazım'' diye konuştu.
Davutoğlu, şunları söyledi:
Partimizi hızla teşkilatlandık, çok iyi kadroyla Türkiye gündemine önemli katkılar yapan siyaset takip ettik. Madem ki, matematiksel bir zorunluluk var. Madem ki Türkiye'nin bütünüyle siyasi kültürünü, demokratik anlayışını, devlet kurumlarını, ekonomik anlayışını yenilemek gerekiyor. O zaman iktidara gidecek ittifakların, partilerin seçim öncesinde iyi planlaması lazım.
Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Artık işin özünü konuşmamız gerekiyor. İşin özü; siyaseti nasıl yapılandıracağız, demokratik anayasayı nasıl inşa edeceğiz, parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz, devletin kurumlarını nasıl inşa edeceğiz? 6 partinin bir araya gelip konuşmuş olması önemlidir. Artık sadece sistem üzerinde teorik ittifakın ötesine bunu taşımak lazım çok daha somut alanlarda zemin oluşturmak lazım.
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