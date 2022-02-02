https://tr.sputniknews.com/20220202/davutoglundan-millet-ittifaki-sorusuna-yanit-madem-ki-matematiksel-bir-zorunluluk-var-1053372764.html

Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' sorusuna yanıt: Madem ki matematiksel zorunluluk var

Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' sorusuna yanıt: Madem ki matematiksel zorunluluk var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları hakkında, "Madem ki, matematiksel bir zorunluluk var. O zaman... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T07:01+0300

2022-02-02T07:01+0300

2022-02-02T07:02+0300

politika

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

seçim

meral akşener

millet ittifakı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında siyaset gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı'na ilişkin soruya yanıt verdi.Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan Davutoğlu, ''Sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Daha sonra üçlü oturduk. Diğer siyasi liderlerle de görüşme kararı aldık. Bu bir istişare süreci. Hep birlikte bunu yapacağız. Ben oyun kurucu değilim, oyun kurulacaksa birlikte kuracağız. Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı nezaketle yürüyor. Eğer seçime gideceksek, zorlu seçim olacaksa, seçim sonrasında zorlu süreci yürüteceksek bunları konuşmak lazım'' diye konuştu. Davutoğlu, şunları söyledi:

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ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, meral akşener, millet ittifakı