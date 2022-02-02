Erdoğan: Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz

Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık.

Türkiye'yi 10 büyük ekonomi içine sokma hedefi içi boş bir beyan ya da balon değildir. Türkiye'yi 10 büyük ekonomi içine sokma hedefi içi boş bir beyan ya da balon değildir.

Muhalefet partisi lideri çıkıyor, ülkemizin nükleer güç santrali projesini kötülemeye çalışıyor. Diline dursun, diliyorsan Akkuyu'ya gidersin. Hayatında nükleer enerji santrali nedir bilmiyorsun. Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Muhalefet partisi lideri çıkıyor, ülkemizin nükleer güç santrali projesini kötülemeye çalışıyor. Diline dursun, diliyorsan Akkuyu'ya gidersin. Hayatında nükleer enerji santrali nedir bilmiyorsun. Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor.

Bu fiyatlara rağmen, vatandaşlarına ve sanayilerine uygun fiyatta elektrik veren ülkeler, finansman yükünü bugün rahatça kullanıyorlar. Mevcut enerji kaynaklarımızın 3'te 2'sinden fazlasını son 20 yılda kurduk. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023'ten itibaren kullanarak rahatlamaya başlayacağız. Bu fiyatlara rağmen, vatandaşlarına ve sanayilerine uygun fiyatta elektrik veren ülkeler, finansman yükünü bugün rahatça kullanıyorlar. Mevcut enerji kaynaklarımızın 3'te 2'sinden fazlasını son 20 yılda kurduk. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023'ten itibaren kullanarak rahatlamaya başlayacağız.

Lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlara bu millet kanmaz. Lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlara bu millet kanmaz.