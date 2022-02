https://tr.sputniknews.com/20220202/fikret-ormandan-mahmutyazicioglu-cinayetiyle-ilgili-aciklama-olay-65-bin-tlden-kaynaklanmadi-1053375677.html

Fikret Orman'dan Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili açıklama: Olay 65 bin TL'den kaynaklanmadı

Fikret Orman'dan Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili açıklama: Olay 65 bin TL'den kaynaklanmadı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. O gece mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, yaşanan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T10:08+0300

2022-02-02T10:08+0300

2022-02-02T10:09+0300

türkiye

fikret orman

beşiktaş

cinayet

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053173196_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a7c90aeadc326d09c75f4afcf2963977.jpg

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı canlı yayında eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuştu.Mahmutyazıcıoğlu'yla çok yakın olduğunu bir kez daha dile getiren Orman, ortaya atılan iddialara da yanıt verdi:'Özel bir toplantı görüşmesi değildi'"Şafak bana çok yakındı ben onun abisiydim, o benim kardeşimdi ve her zaman sıkıntıları sorardım. Şafak'ın böyle bir sorunu yoktu, o geceden önce 'Görüşelim' dedi görüştük. Şafak'ın morali gayet iyiydi, her şey yolundaydı, bir sorun olsa bana söylerdi. Biz her zaman görüşürdük, Beşiktaş'la ilgili özel bir toplantı görüşmesi değildi, sohbet amaçlı görüştük.""Dedikodular var, benim önüme somut gelsinler, bizim rakiplerimizin yaptığı transferler konuşulmuyor, biz 100 milyon euroluk satış yapmışız, takdir edileceğimize geldiğimiz nokta hayret verici." '65 bin mevzusu değil, racon konusu' "Yasadışı bahis falan benim bildiğim, duyduğum şeyler değil. Bunlar emniyet güçlerinin araştıracağı şeyler, ben bu işin muhatabı değilim. 65 binden mi oldu ,100 binden mi oldu, bunlar polisin ortaya çıkaracağı şeyler. Bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek bir para istenmiş. Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duyduğum kadarıyla, yapan çocuk da 1997'li."

https://tr.sputniknews.com/20220202/mahmutyazicioglu-cinayetinde-saldirganlarin-kacis-ani-ortaya-cikti-1053372422.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fikret orman, beşiktaş, cinayet, ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu