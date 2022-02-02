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https://tr.sputniknews.com/20220202/fikret-ormandan-mahmutyazicioglu-cinayetiyle-ilgili-aciklama-olay-65-bin-tlden-kaynaklanmadi-1053375677.html
Fikret Orman'dan Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili açıklama: Olay 65 bin TL'den kaynaklanmadı
Fikret Orman'dan Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili açıklama: Olay 65 bin TL'den kaynaklanmadı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. O gece mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, yaşanan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T10:08+0300
2022-02-02T10:09+0300
türkiye
fikret orman
beşiktaş
cinayet
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı canlı yayında eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuştu.Mahmutyazıcıoğlu'yla çok yakın olduğunu bir kez daha dile getiren Orman, ortaya atılan iddialara da yanıt verdi:'Özel bir toplantı görüşmesi değildi'"Şafak bana çok yakındı ben onun abisiydim, o benim kardeşimdi ve her zaman sıkıntıları sorardım. Şafak'ın böyle bir sorunu yoktu, o geceden önce 'Görüşelim' dedi görüştük. Şafak'ın morali gayet iyiydi, her şey yolundaydı, bir sorun olsa bana söylerdi. Biz her zaman görüşürdük, Beşiktaş'la ilgili özel bir toplantı görüşmesi değildi, sohbet amaçlı görüştük.""Dedikodular var, benim önüme somut gelsinler, bizim rakiplerimizin yaptığı transferler konuşulmuyor, biz 100 milyon euroluk satış yapmışız, takdir edileceğimize geldiğimiz nokta hayret verici." '65 bin mevzusu değil, racon konusu' "Yasadışı bahis falan benim bildiğim, duyduğum şeyler değil. Bunlar emniyet güçlerinin araştıracağı şeyler, ben bu işin muhatabı değilim. 65 binden mi oldu ,100 binden mi oldu, bunlar polisin ortaya çıkaracağı şeyler. Bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek bir para istenmiş. Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duyduğum kadarıyla, yapan çocuk da 1997'li."
https://tr.sputniknews.com/20220202/mahmutyazicioglu-cinayetinde-saldirganlarin-kacis-ani-ortaya-cikti-1053372422.html
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fikret orman, beşiktaş, cinayet, ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu

Fikret Orman'dan Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili açıklama: Olay 65 bin TL'den kaynaklanmadı

10:08 02.02.2022 (güncellendi: 10:09 02.02.2022)
© İHAŞafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. O gece mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, yaşanan olayla ilgili detaylar vererek cinayetin 65 bin TL'den kaynaklanmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı canlı yayında eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuştu.

Mahmutyazıcıoğlu'yla çok yakın olduğunu bir kez daha dile getiren Orman, ortaya atılan iddialara da yanıt verdi:

'Özel bir toplantı görüşmesi değildi'

"Şafak bana çok yakındı ben onun abisiydim, o benim kardeşimdi ve her zaman sıkıntıları sorardım. Şafak'ın böyle bir sorunu yoktu, o geceden önce 'Görüşelim' dedi görüştük. Şafak'ın morali gayet iyiydi, her şey yolundaydı, bir sorun olsa bana söylerdi. Biz her zaman görüşürdük, Beşiktaş'la ilgili özel bir toplantı görüşmesi değildi, sohbet amaçlı görüştük."

"Dedikodular var, benim önüme somut gelsinler, bizim rakiplerimizin yaptığı transferler konuşulmuyor, biz 100 milyon euroluk satış yapmışız, takdir edileceğimize geldiğimiz nokta hayret verici."

'65 bin mevzusu değil, racon konusu'

"Yasadışı bahis falan benim bildiğim, duyduğum şeyler değil. Bunlar emniyet güçlerinin araştıracağı şeyler, ben bu işin muhatabı değilim. 65 binden mi oldu ,100 binden mi oldu, bunlar polisin ortaya çıkaracağı şeyler. Bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek bir para istenmiş. Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duyduğum kadarıyla, yapan çocuk da 1997'li."
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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