https://tr.sputniknews.com/20220202/mahmutyazicioglu-cinayetinde-saldirganlarin-kacis-ani-ortaya-cikti-1053372422.html

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T06:22+0300

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2022-02-02T06:22+0300

türkiye

kamera görüntüleri

cinayet

kamera kayıtları

şafak mahmutyazıcıoğlu

şafak mahmutyazıcıoğlu

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Bir dönem Beşiktaş'ın da yöneticiliğini yapan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, Mahmutyazıcıoğlu’nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

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