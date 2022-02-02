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https://tr.sputniknews.com/20220202/mahmutyazicioglu-cinayetinde-saldirganlarin-kacis-ani-ortaya-cikti-1053372422.html
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T06:22+0300
2022-02-02T06:22+0300
türkiye
kamera görüntüleri
cinayet
kamera kayıtları
şafak mahmutyazıcıoğlu
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Bir dönem Beşiktaş'ın da yöneticiliğini yapan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, Mahmutyazıcıoğlu’nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.
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kamera görüntüleri, cinayet, kamera kayıtları, şafak mahmutyazıcıoğlu, şafak mahmutyazıcıoğlu

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı

06:22 02.02.2022
© AAŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bir dönem Beşiktaş'ın da yöneticiliğini yapan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Mahmutyazıcıoğlu’nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.
Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.
Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.
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