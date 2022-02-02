https://tr.sputniknews.com/20220202/galatasarayda-bartug-elmaz-kadro-disi-birakildi-1053379976.html

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, altyapı oyuncusu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T12:31+0300

2022-02-02T12:31+0300

2022-02-02T12:31+0300

spor

galatasaray

kadro dışı

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Galatasaray'da Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın kurmaylarına “Artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.Altyapıya revizyonGalatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

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galatasaray, kadro dışı