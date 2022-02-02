Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın kurmaylarına “Artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.Altyapıya revizyonGalatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, altyapı oyuncusu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine genç futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Galatasaray'da Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.
Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın kurmaylarına “Artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.
Altyapıya revizyon
Galatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi.
Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.