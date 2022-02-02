‘İtalya’da teknokrat Draghi liderliğinde Türkiye'deki gibi yarı başkanlık senaryosu deneniyor'

“Boşalacak koltuğa yeni birisi mi yoksa var olan siyasilerden birisi mi getirilecek diye bir durum vardı. Şubatta Draghi başbakan olarak 1. yılını dolduruyor. Draghi hükümeti 1 yıldır iktidarda. Oylamalarda Draghi’nin cumhurbaşkanlığı gündeme getirildi. Diğer bir senaryo ise Mattarella bir yıl daha kalsın oldu. Aslında cumhurbaşkanının süresi 7 yıl ama nedense daha 2 ay öncesinden bir yıl kalsın denildi. Plan doğrultusunda Mattarella’nın ikinci kez seçimi sağlandı. Çok büyük bir kriz değil. İtalya'da sadece pandemi krizi yaşanmıyor. Bir ekonomik kriz de var. Dolayısıyla teknokrat hükümeti başarılı bir ekonomist olarak Draghi kursun denildi, bu iddiayla getirildi. Yapılmak istenen şu; 2023’te genel seçimler var, birkaç ay sonra İtalya seçim havasına girecek. Bunu engellemek ve Draghi’yi iktidarda daha fazla tutmak için cumhurbaşkanı yapalım dediler. Cumhurbaşkanı gibi yetkisiz kalmayacak aynı zamanda hükümeti de yönetecekti. Bir yarı başkanlık sistemi getirelim denildi. Yani Anayasa rafa kaldırılacak. Çünkü Anayasa parlamenter sistemi öngörüyor. Ama bu şekilde bir kereye mahsus Draghi başkanlık koltuğundan ülkeyi ve hükümeti yönetsin denildi. Ancak bunu uygulayamadılar. Yine de Draghi’nin önü kapanmadı, 1 yıl ertelendi. Çünkü muhtemelen bir yıl sonra aynı senaryoyu konuşacağız. Muhtemelen Draghi seçime girmeyecek. Draghi’yi kürsüde tutacaklar. Seçim sonrası Mattarella sağlık sorunları ya da başka sorunlar nedeniyle görevden ayrılacak ve Draghi’yi tekrar gündeme getirecekler. 1 yıl sonra ne krizler olur bilinmez ama bir kriz var gerekçesiyle yarı başkan olarak ülkeyi yönetsin istenecek. Aslında İtalya’da 5-6 yıl önce Anayasa’yı değiştirmek için girişimde bulunuldu. Türkiye’de yapılan İtalya’da da yapılmak istendi. Anayasa’yı değiştirerek parlamenter çıkılması istendi. Ama halk referandumda bunu kabul etmedi. Bunun bir değişik senaryosuyla İtalya’da aynı şeyi tekrar deniyorlar.”