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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/lugansk-ukrayna-ordusu-taarruzda-hava-araclarini-kullanmayi-planliyor-1053395284.html
Lugansk: Ukrayna ordusu taarruzda hava araçlarını kullanmayı planlıyor
Lugansk: Ukrayna ordusu taarruzda hava araçlarını kullanmayı planlıyor
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbass’a olası taarruzda hava araçlarını kullanma... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T18:01+0300
2022-02-02T18:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ivan filiponenko
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LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında, “İstihbaratımız, Ukrayna ordusunun taarruz sırasında planladığı bazı eylemleriyle ilgili bilgi elde etti. Ukrayna komutanlığı, taarruzun başında, Ukrayna ordusunun 79. Hava İndirme Taarruz Tugayına bağlı taktik hava indirme birliğini savunma hattımızın arkasına göndermeyi planlıyor” diye konuştu.Ukrayna ordusunun, kontrolündeki Novoaydar kasabası yakınlarındaki poligonda Mi-8 helikopterle hava indirme tatbikatı yaptığını belirten Filiponenko, Ukraynalı askerlerin ayrıca taarruz grupları halinde şehir koşullarında saldırı taktiği üzerinde çalıştığını anlattı.Daha önce LHC Sözcüsü Yan Leşçenko, Ukrayna ve Batı özel servislerinin, dünya topluluğunu yanıltma ve Lugansk ile Rusya’yı ‘Kiev’e karşı saldırganlık’ ile suçlama amacıyla medyada kampanya hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi. Leşçenko, Ukrayna’nın güneydoğusunun “Rus işgalinden kurtarılması” gerektiği mesajını içeren 'savaşın dehşetleri' konulu mizansen üzerinde çalıştığını söyledi.
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ukrayna, abd, rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ivan filiponenko

Lugansk: Ukrayna ordusu taarruzda hava araçlarını kullanmayı planlıyor

18:01 02.02.2022
© Sputnik / Valeri MelnikovLugansk havalimanının yıkıntılarını kaldırma çalışmaları
Lugansk havalimanının yıkıntılarını kaldırma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Valeri Melnikov
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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbass’a olası taarruzda hava araçlarını kullanma niyetinde olduğunu belirtti.
LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında, “İstihbaratımız, Ukrayna ordusunun taarruz sırasında planladığı bazı eylemleriyle ilgili bilgi elde etti. Ukrayna komutanlığı, taarruzun başında, Ukrayna ordusunun 79. Hava İndirme Taarruz Tugayına bağlı taktik hava indirme birliğini savunma hattımızın arkasına göndermeyi planlıyor” diye konuştu.
Ukrayna ordusunun, kontrolündeki Novoaydar kasabası yakınlarındaki poligonda Mi-8 helikopterle hava indirme tatbikatı yaptığını belirten Filiponenko, Ukraynalı askerlerin ayrıca taarruz grupları halinde şehir koşullarında saldırı taktiği üzerinde çalıştığını anlattı.
Daha önce LHC Sözcüsü Yan Leşçenko, Ukrayna ve Batı özel servislerinin, dünya topluluğunu yanıltma ve Lugansk ile Rusya’yı ‘Kiev’e karşı saldırganlık’ ile suçlama amacıyla medyada kampanya hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi. Leşçenko, Ukrayna’nın güneydoğusunun “Rus işgalinden kurtarılması” gerektiği mesajını içeren 'savaşın dehşetleri' konulu mizansen üzerinde çalıştığını söyledi.
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