https://tr.sputniknews.com/20220202/mezarliktan-iki-kafa-calindi-1053394881.html

Mezarlıktan iki kafa çalındı

Mezarlıktan iki kafa çalındı

Avustralya’da bir mezarlıktan iki kafa çalındı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T17:52+0300

2022-02-02T17:52+0300

2022-02-02T17:52+0300

dünya

mezarlık

hırsızlık

soruşturma

kafa

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Polisin aktardığı bilgiye göre, Melbourne’de Footscray mezarlığındaki ilk hırsızlık 27-28 Ocak arasında gece, ikincisiyse pazartesiyi salıya bağlayan gece yaşandı.Tabutlardan başka bir şeyin alınmadığı hırsızlık olayı mezarlara zarar verildiğini gören birinin polise ihbar etmesi üzerine ortaya çıktı.Diken'in aktardığı habere göre, kafaları çalınan ölülerin yakınlarının olay karşısında çok üzüldüğünü belirten polis yetkilisi, mezarlığı zarar gören iki kişi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.Üçüncü bir mezar yerinin daha kazıldığını ancak bunun önceden satın alınmış bir alan olduğu ve içinde cenaze olmadığı belirtildi.Polis hırsızlıkla ilgili motivasyonun henüz netleşmediğini, ancak satanizmle bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

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mezarlık, hırsızlık, soruşturma, kafa