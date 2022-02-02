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https://tr.sputniknews.com/20220202/mezarliktan-iki-kafa-calindi-1053394881.html
Mezarlıktan iki kafa çalındı
Mezarlıktan iki kafa çalındı
Avustralya’da bir mezarlıktan iki kafa çalındı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T17:52+0300
2022-02-02T17:52+0300
dünya
mezarlık
hırsızlık
soruşturma
kafa
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Polisin aktardığı bilgiye göre, Melbourne’de Footscray mezarlığındaki ilk hırsızlık 27-28 Ocak arasında gece, ikincisiyse pazartesiyi salıya bağlayan gece yaşandı.Tabutlardan başka bir şeyin alınmadığı hırsızlık olayı mezarlara zarar verildiğini gören birinin polise ihbar etmesi üzerine ortaya çıktı.Diken'in aktardığı habere göre, kafaları çalınan ölülerin yakınlarının olay karşısında çok üzüldüğünü belirten polis yetkilisi, mezarlığı zarar gören iki kişi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.Üçüncü bir mezar yerinin daha kazıldığını ancak bunun önceden satın alınmış bir alan olduğu ve içinde cenaze olmadığı belirtildi.Polis hırsızlıkla ilgili motivasyonun henüz netleşmediğini, ancak satanizmle bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.
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mezarlık, hırsızlık, soruşturma, kafa

Mezarlıktan iki kafa çalındı

17:52 02.02.2022
© AP Photo / Claudio Furlanİtalya tabut koronavirüs
İtalya tabut koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Claudio Furlan
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Avustralya’da bir mezarlıktan iki kafa çalındı.
Polisin aktardığı bilgiye göre, Melbourne’de Footscray mezarlığındaki ilk hırsızlık 27-28 Ocak arasında gece, ikincisiyse pazartesiyi salıya bağlayan gece yaşandı.
Tabutlardan başka bir şeyin alınmadığı hırsızlık olayı mezarlara zarar verildiğini gören birinin polise ihbar etmesi üzerine ortaya çıktı.
Diken'in aktardığı habere göre, kafaları çalınan ölülerin yakınlarının olay karşısında çok üzüldüğünü belirten polis yetkilisi, mezarlığı zarar gören iki kişi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.
Üçüncü bir mezar yerinin daha kazıldığını ancak bunun önceden satın alınmış bir alan olduğu ve içinde cenaze olmadığı belirtildi.
Polis hırsızlıkla ilgili motivasyonun henüz netleşmediğini, ancak satanizmle bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.
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