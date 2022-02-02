https://tr.sputniknews.com/20220202/milli-savunma-bakanligindan-kis-kartali-harekati-paylasimi-1053404071.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ‘Kış Kartalı Hava Harekatı’nın başlama anının görüntüsünü paylaştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T22:38+0300

2022-02-02T22:38+0300

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türkiye

kış kartalı hava harekatı

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine yönelik Kış Kartalı Harekâtı’nın başlama anının görüntüsünü resmi Twitter hesabından paylaştı.Paylaşımda, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkan 'Kış Kartalı Harekâtı' dün akşam bu saatlerde böyle başladı” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/milli-savunma-bakani-akar-kis-kartali-harekati-ile-teroristlerin-inleri-baslarina-yikildi-1053375815.html

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kış kartalı hava harekatı, milli savunma bakanlığı (msb)