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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ‘Kış Kartalı Hava Harekatı’nın başlama anının görüntüsünü paylaştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:38+0300
2022-02-02T22:38+0300
2022-02-02T22:38+0300
türkiye
kış kartalı hava harekatı
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine yönelik Kış Kartalı Harekâtı’nın başlama anının görüntüsünü resmi Twitter hesabından paylaştı.Paylaşımda, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkan 'Kış Kartalı Harekâtı' dün akşam bu saatlerde böyle başladı” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/milli-savunma-bakani-akar-kis-kartali-harekati-ile-teroristlerin-inleri-baslarina-yikildi-1053375815.html
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kış kartalı hava harekatı, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ‘Kış Kartalı Hava Harekatı’nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine yönelik Kış Kartalı Harekâtı’nın başlama anının görüntüsünü resmi Twitter hesabından paylaştı.
Paylaşımda,
“Teröristlerin inlerini başlarına yıkan 'Kış Kartalı Harekâtı' dün akşam bu saatlerde böyle başladı” ifadelerine yer verildi.