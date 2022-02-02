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Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanıyor
Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T19:38+0300
2022-02-02T20:03+0300
bilim kurulu
koronavirüs
eskişehir
istanbul erkek lisesi
istanbul
koronavirüs
koronavirüs aşısı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını açıkladı.Koca, açıklamasında "65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecek" ifadelerine de yer verdi.Koca’nın “Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır” başlığıyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıstır:'Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu''Erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecek'
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Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanıyor

19:38 02.02.2022 (güncellendi: 20:03 02.02.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı.
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını açıkladı.
Koca, açıklamasında "65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecek" ifadelerine de yer verdi.
Koca’nın “Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır” başlığıyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıstır:

'Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu'

Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük yaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de yaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an yaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.
Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasite olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57.8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68.7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.

'Erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecek'

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.
Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden "kendi aşımız kendi gücümüz" Turkovac'ı güvenle olabilirler.
Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz.
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