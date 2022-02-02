Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanıyor

Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük yaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de yaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an yaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.