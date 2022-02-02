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Şiddet ve cinsel taciz suçundan tutuklanan Mason Greenwood serbest bırakıldı
Şiddet ve cinsel taciz suçundan tutuklanan Mason Greenwood serbest bırakıldı
Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:58+0300
2022-02-02T21:59+0300
spor
mason greenwood
ingiltere
premier lig
taciz
tutuklama
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Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savcılığın ek süre talebiyle üç gün boyunca sorgusu devam eden 20 yaşındaki futbolcu için yargı yolu devam edebilir.Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220130/manchester-unitedli-futbolcu-mason-greenwood-tutuklandi--1053288125.html
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mason greenwood, ingiltere, premier lig, taciz, tutuklama

Şiddet ve cinsel taciz suçundan tutuklanan Mason Greenwood serbest bırakıldı

21:58 02.02.2022 (güncellendi: 21:59 02.02.2022)
© REUTERS / IAN WALTONİngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / IAN WALTON
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Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı.
Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savcılığın ek süre talebiyle üç gün boyunca sorgusu devam eden 20 yaşındaki futbolcu için yargı yolu devam edebilir.
Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.
Mason Greenwood - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
SPOR
Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı
30 Ocak, 22:23
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