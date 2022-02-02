Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220202/silahli-hirsiz-eve-girdi-yiyip-icti-ustune-ozur-dileyip-ev-sahiplerine-para-verdi-1053375222.html
Silahlı 'hırsız' eve girdi, yiyip içti, üstüne özür dileyip ev sahiplerine para verdi
Silahlı 'hırsız' eve girdi, yiyip içti, üstüne özür dileyip ev sahiplerine para verdi
ABD'nin New Mexico eyaletinde 'aslında hırsız olmayan hırsızın' hikayesi haberlere konu oldu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T09:56+0300
2022-02-02T10:03+0300
abd
new mexico
polis
hırsız
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053375299_0:135:720:540_1920x0_80_0_0_e01bb87a47ceae796fd189a382cd7fa9.jpg
Sante Fe şehrinde yaşayan bir çift hafta sonu eve dönüklerinde elinde AR-15 tüfekle bekleyen bir hırsız buldu. Polis kayıtlarına göre eve giren, banyo yapan, yemek yiyen ve bira içen 20'li yaşlarındaki bu kişi geri dönen ev sahipleriyle karşılaştığında ise ne elindeki tüfekle tehdit etti ne de para istedi; tam tersine ev sahiplerinden özür dileyip kırdığı camın bedeli olarak da 200 dolar verdi. Ev sahipleri, evlerindeki bu kişinin içinde bulunduğu durumdan oldukça utandığını ve özür dilediğini anlattı. Şüphelinin ev sahiplerine anlattığı hikayeye göre ise kendi ailesi Teksas eyaletinin doğusunda öldürüldü. Kendisi de birilerinden kaçan şüpheli civarda arabası da bozulunca eve girmek durumunda kaldı.
new mexico
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053375299_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_af1a4639974fb64008a12cd20a5ad9be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, new mexico, polis, hırsız, ev

Silahlı 'hırsız' eve girdi, yiyip içti, üstüne özür dileyip ev sahiplerine para verdi

09:56 02.02.2022 (güncellendi: 10:03 02.02.2022)
© AP Photo / Susan Montoya BryanSanta Fe- Özel mülk
Santa Fe- Özel mülk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Susan Montoya Bryan
Abone ol
ABD'nin New Mexico eyaletinde 'aslında hırsız olmayan hırsızın' hikayesi haberlere konu oldu.
Sante Fe şehrinde yaşayan bir çift hafta sonu eve dönüklerinde elinde AR-15 tüfekle bekleyen bir hırsız buldu.
Polis kayıtlarına göre eve giren, banyo yapan, yemek yiyen ve bira içen 20'li yaşlarındaki bu kişi geri dönen ev sahipleriyle karşılaştığında ise ne elindeki tüfekle tehdit etti ne de para istedi; tam tersine ev sahiplerinden özür dileyip kırdığı camın bedeli olarak da 200 dolar verdi. Ev sahipleri, evlerindeki bu kişinin içinde bulunduğu durumdan oldukça utandığını ve özür dilediğini anlattı.
Şüphelinin ev sahiplerine anlattığı hikayeye göre ise kendi ailesi Teksas eyaletinin doğusunda öldürüldü. Kendisi de birilerinden kaçan şüpheli civarda arabası da bozulunca eve girmek durumunda kaldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce