https://tr.sputniknews.com/20220202/silahli-hirsiz-eve-girdi-yiyip-icti-ustune-ozur-dileyip-ev-sahiplerine-para-verdi-1053375222.html

Silahlı 'hırsız' eve girdi, yiyip içti, üstüne özür dileyip ev sahiplerine para verdi

Silahlı 'hırsız' eve girdi, yiyip içti, üstüne özür dileyip ev sahiplerine para verdi

ABD'nin New Mexico eyaletinde 'aslında hırsız olmayan hırsızın' hikayesi haberlere konu oldu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T09:56+0300

2022-02-02T09:56+0300

2022-02-02T10:03+0300

abd

new mexico

polis

hırsız

ev

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Sante Fe şehrinde yaşayan bir çift hafta sonu eve dönüklerinde elinde AR-15 tüfekle bekleyen bir hırsız buldu. Polis kayıtlarına göre eve giren, banyo yapan, yemek yiyen ve bira içen 20'li yaşlarındaki bu kişi geri dönen ev sahipleriyle karşılaştığında ise ne elindeki tüfekle tehdit etti ne de para istedi; tam tersine ev sahiplerinden özür dileyip kırdığı camın bedeli olarak da 200 dolar verdi. Ev sahipleri, evlerindeki bu kişinin içinde bulunduğu durumdan oldukça utandığını ve özür dilediğini anlattı. Şüphelinin ev sahiplerine anlattığı hikayeye göre ise kendi ailesi Teksas eyaletinin doğusunda öldürüldü. Kendisi de birilerinden kaçan şüpheli civarda arabası da bozulunca eve girmek durumunda kaldı.

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abd, new mexico, polis, hırsız, ev