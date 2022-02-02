https://tr.sputniknews.com/20220202/tbmm-genel-kurulunda-chp-hdp-ve-iyi-partinin-grup-onerileri-kabul-edilmedi--1053401486.html

TBMM'de CHP'nin 'MOBESE' önerisi kabul edilmedi

TBMM'de CHP'nin 'MOBESE' önerisi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. CHP'nin "MOBESE kayıtlarının kullanımı"na ilişkin araştırma... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T21:24+0300

2022-02-02T21:24+0300

2022-02-02T21:53+0300

türkiye

chp

mobese

engin altay

hdp

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

ak parti

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TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.CHP'nin "MOBESE kayıtlarının kullanımı"na ilişkin araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa'nın çiğnenmek için değil uymak için olduğunu belirterek, "İnsanların da milletvekili, belediye başkanı, sıradan vatandaş, kim olursa olsun Anayasa'dan kaynaklı hakları var" dedi.İstanbul'da kar yağdığında iki bakanın "koşa koşa İstanbul'a gittiğini" ifade eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:MOBESE kayıtlarına ilişkin yaşananların çok net bir suç olduğunu ve bunu basına servis etmenin suçun katmerlisi olduğunu belirten Altay, "Bunu 1972'deki Watergate skandalından aşağı ve daha düşük görmem, onunla aynı eş değerde bir suçtur. Demokrasilerin tıkır tıkır çalıştığı ülkelerde böyle bir suç için Amerikan Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştır; biz hesap soramıyoruz. Bir gün bu hesap sorulacak" diye konuştu.MHP'li Akçay: Hedef saptırma ve asıl meseleyi gözden kaçırma önergesiMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne İstanbul'u takıyor ne kendi partisini takıyor ne de Genel Başkanını takıyor. Belediye Başkanının tek taktığı ABD Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "soğuk savaş" olduğunu öne süren ve bunu Meclise taşımaya gerek olmadığını dile getiren Akçay, "Bu önerge bir hedef saptırma ve asıl meseleyi gözden kaçırma önergesidir." ifadesini kullandı.Akçay, önergede eleştirilen MOBESE görüntülerini daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin linkinden bütün vatandaşların canlı izleyebildiğini anımsatarak, "Şimdi linki kapatmışlar. Canlı MOBESE izlemeden bütün, ne kadar MOBESE görüntüsü varsa onları izlemek de mümkün" dedi.Akçay, "Asıl izah edilmesi gereken konu balıkçıda çekilen fotoğraflardır ve İstanbullu kar altında mağdur iken bir belediye başkanı dört saatini neden bu büyükelçiyle görüşmeye ayırır? Ayrıca neden makamında görüşmemiştir?" dedi.Altay: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir çatışmayı daha çok hayal edersinizCHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir çatışmayı daha çok hayal edersiniz ama öyle bir çatışma olmayacak hiç merak etmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanıdır ama önce ağabeyidir" şeklinde konuştu.AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, bütün konuşmacıların hukuktan bahsettiğini ancak bir yargısız infazla hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de MOBESE kameralarının yerden yere vurulduğunu belirterek, "Bir kere MOBESE kameralarından görüntünün çıktığıyla ilgili sabit bir bilgi kimsenin elinde yok" dedi.Özdemir, yargıya intikal etmiş bir konu hakkında araştırma önergesi verilemeyeceğini anımsattı. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmaların ardından CHP Grup önerisi kabul edilmedi.AK Parti'nin grup önerisi kabul edildiAK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin MOBESE'lere ilişkin araştırma önergesine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bugün ve yarın devam edilecek.İYİ Parti ve HDP'nin de önerileri kabul edilmediÖte yandan HDP'nin "AİHM kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunlar", İYİ Parti'nin "Türk Telekom'un özelleştirilmesi" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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chp, mobese, engin altay, hdp, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, ak parti