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https://tr.sputniknews.com/20220202/ucan-tekne-dubaide-denize-inecek-1053383668.html
Uçan tekne, Dubai'de denize inecek
Uçan tekne, Dubai'de denize inecek
Dünyanın hidrojenle çalışan temiz enerjili ilk uçan teknesi Dubai'de denize inecek. Su yüzeyinin 80 santim üzerinde hareket edebilen 'The Jet'in dünya... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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dubai
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tekne
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dünya
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İsviçre merkezli bir girişim olan THE JET Zero Emission tarafından geliştirilen dünyanın ilk hidrojenle çalışan temiz enerjili uçan teknesinin lansmanının Dubai'de yapılacağı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket Zenith Marine Services ile imzalanan anlaşma kapsamında 'The Jet', Dubai'de üretilip kullanıma sunulacak. Su yüzeyinin 80 santimetre üzerinde hareket edebilen ve 75 kilometre hıza ulaşan son teknoloji uçan tekne, 8 ila 12 arası yolcu kapasitesine sahip olacak. İki yakıt hücresi bulunan ve klima konforu da sunacağı açıklanan 'The Jet' gürültüsüz ve dalgasız seyahat vaat eden ve alanındaki ilk tekne olarak kayıtlara geçti.
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dubai, bae, tekne, jet

Uçan tekne, Dubai'de denize inecek

13:35 02.02.2022 (güncellendi: 13:37 02.02.2022)
© İHA / BURAK ERSOYUçan tekne
Uçan tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / BURAK ERSOY
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Dünyanın hidrojenle çalışan temiz enerjili ilk uçan teknesi Dubai'de denize inecek. Su yüzeyinin 80 santim üzerinde hareket edebilen 'The Jet'in dünya lansmanının gelecek yıl yapılması planlanıyor.
İsviçre merkezli bir girişim olan THE JET Zero Emission tarafından geliştirilen dünyanın ilk hidrojenle çalışan temiz enerjili uçan teknesinin lansmanının Dubai'de yapılacağı açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket Zenith Marine Services ile imzalanan anlaşma kapsamında 'The Jet', Dubai'de üretilip kullanıma sunulacak. Su yüzeyinin 80 santimetre üzerinde hareket edebilen ve 75 kilometre hıza ulaşan son teknoloji uçan tekne, 8 ila 12 arası yolcu kapasitesine sahip olacak. İki yakıt hücresi bulunan ve klima konforu da sunacağı açıklanan 'The Jet' gürültüsüz ve dalgasız seyahat vaat eden ve alanındaki ilk tekne olarak kayıtlara geçti.
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