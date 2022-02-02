https://tr.sputniknews.com/20220202/valilikten-istanbullulara-karla-karisik-yagmur-uyarisi-1053387793.html

Valilikten İstanbullulara karla karışık yağmur uyarısı

Valilikten İstanbullulara karla karışık yağmur uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna dikkati çekerek İstanbulluları karla karışık yağmur ve rüzgâra karşı uyardı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul valiliği

istanbul

sağanak yağış

yağış

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"İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre; sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor” denilen Valilik açıklamasında uyarılar şöyle devam etti:“Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.Rüzgârın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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