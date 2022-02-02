Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220202/yazdigi-kitabi-kutuphane-raflarina-sizdiran-8-yasindaki-cocuk-unlu-oldu-okumak-icin-siraya-girdiler-1053389455.html
Yazdığı kitabı kütüphane raflarına sızdıran 8 yaşındaki çocuk ünlü oldu: Okumak için sıraya girdiler
Yazdığı kitabı kütüphane raflarına sızdıran 8 yaşındaki çocuk ünlü oldu: Okumak için sıraya girdiler
8 yaşındaki bir çocuk eliyle yazdığı kitabını yerel kütüphanenin raflarına yerleştirdi. Kütüphane ise çocuğun maceralarının anlatıldığı kitabı kayıtlarına... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:36+0300
2022-02-02T15:39+0300
yaşam
abd
kitap
çocuk
kütüphane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050454977_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_0b310e1715068ee28ec8a8aa263c64d7.jpg
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Dillon Helbig, kendi yazdığı kitabı gizlice kütüphaneye koyunca meşhur oldu. 81 sayfalık resimli kitap imla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu olsa da, kütüphane okuyucularından büyük ilgi gördü.Noel ağacını süslerken tepedeki yıldızın patlamasıyla zaman yolculuğuna çıktığı bir hikaye yaratan küçük çocuk, 'Dillon Helbig'in Noel Maceraları' isimli bir kitap kaleme aldı. Kitabın kahramanı da kendisi olan Helbig, 1621'deki ilk Şükran Günü'ne ve Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktığı sürükleyici bir yazı yazdı.Küçük yazar, toplam 4 günde yazdığı kitabını başkalarıyla paylaşmaya karar verdi. Helbig, aynı ayın sonlarında büyükannesiyle eyaletin başkenti Boise'deki bir kütüphaneye gittiğinde kitabı gizlice çocuk kitaplarının dizildiği rafa koydu.Bekleme listesinde 56 kişi varHelbig daha sonra olayı annesine itiraf etti. Anne Susan Helbig, kitabı almak için iki gün sonra kütüphaneye gitti ancak bulamayınca yetkililerle temasa geçerek, kitabın atılmamasını rica etti. Müdür Alex Hartman ise kitabı keşfedip okuduklarını ve çok beğendiklerini söyledi. 6 yaşındaki oğlunun da kitabı çok sevdiğini söyleyen Kütüphane Müdürü Hartman, kitabın kütüphanedeki roman raflarına yerleştirilmesi talimatı verdi.Yerel bir televizyon kanalının olayı haberleştirmesinin ardından Helbig ve macera kitabı meşhur oldu. 31 Ocak itibarıyla kitabın kütüphanedeki bekleme listesinde 56 kişinin yer aldığı açıklandı."Kitaplara ve kütüphanelere hep bir ilgim oldu. Bebekliğimden beri kütüphaneye gidiyorum. Bu yüzden insanların kitabımı okumasını istedim" diyen küçük çocuk, 40 yaşına kadar kitap yazmaya devam edeceğini dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050454977_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_5c843caa2629d7d2bb36bc649cb6ef32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kitap, çocuk, kütüphane

Yazdığı kitabı kütüphane raflarına sızdıran 8 yaşındaki çocuk ünlü oldu: Okumak için sıraya girdiler

15:36 02.02.2022 (güncellendi: 15:39 02.02.2022)
© AAİngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
Abone ol
8 yaşındaki bir çocuk eliyle yazdığı kitabını yerel kütüphanenin raflarına yerleştirdi. Kütüphane ise çocuğun maceralarının anlatıldığı kitabı kayıtlarına geçirerek okuyuculara sundu. Bir anda meşhur olan küçük çocuğun kitabını okumak için 56 kişi bekleme listesine ismini yazdırdı. Bu, kitabın 2 yıl boyunca rezerve olduğu anlamına geliyor.
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Dillon Helbig, kendi yazdığı kitabı gizlice kütüphaneye koyunca meşhur oldu. 81 sayfalık resimli kitap imla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu olsa da, kütüphane okuyucularından büyük ilgi gördü.
Noel ağacını süslerken tepedeki yıldızın patlamasıyla zaman yolculuğuna çıktığı bir hikaye yaratan küçük çocuk, 'Dillon Helbig'in Noel Maceraları' isimli bir kitap kaleme aldı. Kitabın kahramanı da kendisi olan Helbig, 1621'deki ilk Şükran Günü'ne ve Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktığı sürükleyici bir yazı yazdı.
Küçük yazar, toplam 4 günde yazdığı kitabını başkalarıyla paylaşmaya karar verdi. Helbig, aynı ayın sonlarında büyükannesiyle eyaletin başkenti Boise'deki bir kütüphaneye gittiğinde kitabı gizlice çocuk kitaplarının dizildiği rafa koydu.

Bekleme listesinde 56 kişi var

Helbig daha sonra olayı annesine itiraf etti. Anne Susan Helbig, kitabı almak için iki gün sonra kütüphaneye gitti ancak bulamayınca yetkililerle temasa geçerek, kitabın atılmamasını rica etti. Müdür Alex Hartman ise kitabı keşfedip okuduklarını ve çok beğendiklerini söyledi. 6 yaşındaki oğlunun da kitabı çok sevdiğini söyleyen Kütüphane Müdürü Hartman, kitabın kütüphanedeki roman raflarına yerleştirilmesi talimatı verdi.
Yerel bir televizyon kanalının olayı haberleştirmesinin ardından Helbig ve macera kitabı meşhur oldu. 31 Ocak itibarıyla kitabın kütüphanedeki bekleme listesinde 56 kişinin yer aldığı açıklandı.
"Kitaplara ve kütüphanelere hep bir ilgim oldu. Bebekliğimden beri kütüphaneye gidiyorum. Bu yüzden insanların kitabımı okumasını istedim" diyen küçük çocuk, 40 yaşına kadar kitap yazmaya devam edeceğini dile getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce