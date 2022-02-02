Yazdığı kitabı kütüphane raflarına sızdıran 8 yaşındaki çocuk ünlü oldu: Okumak için sıraya girdiler

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Dillon Helbig, kendi yazdığı kitabı gizlice kütüphaneye koyunca meşhur oldu. 81 sayfalık resimli kitap imla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu olsa da, kütüphane okuyucularından büyük ilgi gördü.Noel ağacını süslerken tepedeki yıldızın patlamasıyla zaman yolculuğuna çıktığı bir hikaye yaratan küçük çocuk, 'Dillon Helbig'in Noel Maceraları' isimli bir kitap kaleme aldı. Kitabın kahramanı da kendisi olan Helbig, 1621'deki ilk Şükran Günü'ne ve Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktığı sürükleyici bir yazı yazdı.Küçük yazar, toplam 4 günde yazdığı kitabını başkalarıyla paylaşmaya karar verdi. Helbig, aynı ayın sonlarında büyükannesiyle eyaletin başkenti Boise'deki bir kütüphaneye gittiğinde kitabı gizlice çocuk kitaplarının dizildiği rafa koydu.Bekleme listesinde 56 kişi varHelbig daha sonra olayı annesine itiraf etti. Anne Susan Helbig, kitabı almak için iki gün sonra kütüphaneye gitti ancak bulamayınca yetkililerle temasa geçerek, kitabın atılmamasını rica etti. Müdür Alex Hartman ise kitabı keşfedip okuduklarını ve çok beğendiklerini söyledi. 6 yaşındaki oğlunun da kitabı çok sevdiğini söyleyen Kütüphane Müdürü Hartman, kitabın kütüphanedeki roman raflarına yerleştirilmesi talimatı verdi.Yerel bir televizyon kanalının olayı haberleştirmesinin ardından Helbig ve macera kitabı meşhur oldu. 31 Ocak itibarıyla kitabın kütüphanedeki bekleme listesinde 56 kişinin yer aldığı açıklandı."Kitaplara ve kütüphanelere hep bir ilgim oldu. Bebekliğimden beri kütüphaneye gidiyorum. Bu yüzden insanların kitabımı okumasını istedim" diyen küçük çocuk, 40 yaşına kadar kitap yazmaya devam edeceğini dile getirdi.
8 yaşındaki bir çocuk eliyle yazdığı kitabını yerel kütüphanenin raflarına yerleştirdi. Kütüphane ise çocuğun maceralarının anlatıldığı kitabı kayıtlarına geçirerek okuyuculara sundu. Bir anda meşhur olan küçük çocuğun kitabını okumak için 56 kişi bekleme listesine ismini yazdırdı. Bu, kitabın 2 yıl boyunca rezerve olduğu anlamına geliyor.
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Dillon Helbig, kendi yazdığı kitabı gizlice kütüphaneye koyunca meşhur oldu. 81 sayfalık resimli kitap imla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu olsa da, kütüphane okuyucularından büyük ilgi gördü.
Noel ağacını süslerken tepedeki yıldızın patlamasıyla zaman yolculuğuna çıktığı bir hikaye yaratan küçük çocuk, 'Dillon Helbig'in Noel Maceraları' isimli bir kitap kaleme aldı. Kitabın kahramanı da kendisi olan Helbig, 1621'deki ilk Şükran Günü'ne ve Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktığı sürükleyici bir yazı yazdı.
Eight-year-old boy sneaks his handwritten comic onto shelves of local library - and it's a huge hit https://t.co/ctnHEbXS8Y
Küçük yazar, toplam 4 günde yazdığı kitabını başkalarıyla paylaşmaya karar verdi. Helbig, aynı ayın sonlarında büyükannesiyle eyaletin başkenti Boise'deki bir kütüphaneye gittiğinde kitabı gizlice çocuk kitaplarının dizildiği rafa koydu.
Bekleme listesinde 56 kişi var
Helbig daha sonra olayı annesine itiraf etti. Anne Susan Helbig, kitabı almak için iki gün sonra kütüphaneye gitti ancak bulamayınca yetkililerle temasa geçerek, kitabın atılmamasını rica etti. Müdür Alex Hartman ise kitabı keşfedip okuduklarını ve çok beğendiklerini söyledi. 6 yaşındaki oğlunun da kitabı çok sevdiğini söyleyen Kütüphane Müdürü Hartman, kitabın kütüphanedeki roman raflarına yerleştirilmesi talimatı verdi.
Yerel bir televizyon kanalının olayı haberleştirmesinin ardından Helbig ve macera kitabı meşhur oldu. 31 Ocak itibarıyla kitabın kütüphanedeki bekleme listesinde 56 kişinin yer aldığı açıklandı.
"Kitaplara ve kütüphanelere hep bir ilgim oldu. Bebekliğimden beri kütüphaneye gidiyorum. Bu yüzden insanların kitabımı okumasını istedim" diyen küçük çocuk, 40 yaşına kadar kitap yazmaya devam edeceğini dile getirdi.