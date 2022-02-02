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https://tr.sputniknews.com/20220202/yemek-sepeti-kuryeleri-istanbul-ve-izmirdeki-eylemlerinde-haklarini-istedi-1053386281.html
Yemek Sepeti kuryeleri, İstanbul ve İzmir’deki eylemlerinde haklarını istedi
Yemek Sepeti kuryeleri, İstanbul ve İzmir’deki eylemlerinde haklarını istedi
'Pandemi döneminde sokağa çıkmanın bile insanı korkuttuğu günlerde çalıştıklarını ve şirketi kendilerinin büyüttüğünü' kaydeden Yemek Sepeti ve Banabi... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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Online sipariş firması Yemek Sepeti ve Banabi’nin kuryeleri daha önce duyurdukları eylemlerini sürdürdü.İzmir'deki kurye çalışanları, "Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz" dedi.Yüzde 32.7 zam teklifini kabul etmeyen şirket çalışanları İstanbul Şişli’deki Yemek Sepeti genel merkez binası önünde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri ile birlikte protesto gösterisinde bulunmuştu. Çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/yemeksepetinde-dusuk-ucret-protestosu-5-bin-500-tl-net-maas-istiyoruz-1053342930.html
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yemek sepeti, eylem, zam

Yemek Sepeti kuryeleri, İstanbul ve İzmir’deki eylemlerinde haklarını istedi

14:23 02.02.2022
© AAYemeksepeti
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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'Pandemi döneminde sokağa çıkmanın bile insanı korkuttuğu günlerde çalıştıklarını ve şirketi kendilerinin büyüttüğünü' kaydeden Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri, daha önce duyurdukları eylemlerini bugün de sürdürdü. İstanbul ve İzmir’de toplanan çalışanlar haklarının verilmesini ve esnaf kurye dayatmasının son bulmasını istedi.
Online sipariş firması Yemek Sepeti ve Banabi’nin kuryeleri daha önce duyurdukları eylemlerini sürdürdü.
İzmir'deki kurye çalışanları, "Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz" dedi.
Yüzde 32.7 zam teklifini kabul etmeyen şirket çalışanları İstanbul Şişli’deki Yemek Sepeti genel merkez binası önünde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri ile birlikte protesto gösterisinde bulunmuştu. Çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceğini ifade etmişti.
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