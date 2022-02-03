https://tr.sputniknews.com/20220203/ahmet-hakan-camide-sohbet-edilir-yemek-yenilir-cigkofte-yogurulur-1053414261.html

Ahmet Hakan: Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğköfte yoğurulur

Ahmet Hakan: Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğköfte yoğurulur

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bir camide çiğköfte yoğurulduğu iddiaları hakkında yazdı. Hakan, “Camide sohbet edilir, yemek yenilir... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T08:07+0300

2022-02-03T08:07+0300

2022-02-03T08:07+0300

türkiye

ahmet hakan

cami

çiğ köfte

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Hakan bugünkü köşe yazısında Tekirdağ’da bir camide çiğköfte yoğurulduğu iddiaları hakkında şunları yazdı:"Camiler, sadece namaz kılınan yerler değildir. Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğköfte yoğurulur. Gerektiğinde barınak olur cami. Gerektiğinde mahallenin sorunlarının konuşulduğu yerler olur. Sosyal bir toplanma alanıdır yani cami. Müezzin ve imamlar için oluşturulmuş bir odasında türkü de dinlenir".İddianın yalanlandığını ifade eden Hakan, şunları söyledi:"Tekirdağ’da bir caminin imam ve müezzin odasında çiğköfte yoğrulduğu iddia edildi... Görüntüler paylaşıp, “Camide çiğköfte yoğurdular, türkü dinlediler” falan diye haber yapıldı... Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan ise görüntülerin caminin içerisinde değil, bu tarz faaliyetler için ayrılan müştemilatta çekildiğini açıkladı. Haberleri yalanlandı ama yine de bu görüntüleri paylaşan arkadaşların camiler üzerine iki satır bir şey karıştırmalarında fayda var. Gerçi din konusundaki cehalet, bu toplumda kimseyi utandırmaz ama neyse neyse.."

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ahmet hakan, cami, çiğ köfte