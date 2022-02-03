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https://tr.sputniknews.com/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadele'yi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıtı, yıkılmak istendi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:59+0300
2022-02-03T12:00+0300
türkiye
samsun
atatürk heykeli
mustafa kemal atatürk
heykel
saldırı
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Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve 'Onur Anıtı' olarak bilinen Atatürk anıtına dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı.Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı. Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210707/ataturk-heykeline-cekicli-saldiran-kisi-gozaltina-alindi-1044910566.html
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samsun, atatürk heykeli, mustafa kemal atatürk, heykel, saldırı

Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

11:59 03.02.2022 (güncellendi: 12:00 03.02.2022)
© FotoğrafAtatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf
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Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadele'yi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıtı, yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı öğrenilirken, Samsun Valiliği olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve 'Onur Anıtı' olarak bilinen Atatürk anıtına dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı.
Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı.
Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.
Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
çekiçli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Atatürk heykeline çekiçle saldıran kişi gözaltına alındı
7 Temmuz 2021, 15:38
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