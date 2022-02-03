https://tr.sputniknews.com/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html

Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadele'yi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıtı, yıkılmak istendi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:59+0300

2022-02-03T11:59+0300

2022-02-03T12:00+0300

türkiye

samsun

atatürk heykeli

mustafa kemal atatürk

heykel

saldırı

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Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve 'Onur Anıtı' olarak bilinen Atatürk anıtına dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı.Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı. Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210707/ataturk-heykeline-cekicli-saldiran-kisi-gozaltina-alindi-1044910566.html

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samsun, atatürk heykeli, mustafa kemal atatürk, heykel, saldırı