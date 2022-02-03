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https://tr.sputniknews.com/20220203/bakan-nebati-enflasyonun-nisanda-yuzde-50nin-altinda-bir-zirve-gorecegini-tahmin-ediyoruz-1053415915.html
Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz
Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirvenin görüleceğini söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T09:41+0300
2022-02-03T09:44+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
kur korumalı tl mevduat
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon ajansı Nikkei'ye konuştu. Bakan Nebati, enflasyon rakamlarının nisan ayında yüzde 50'in altında tepe yapacağını ifade etti.Nebati, şunları söyledi:
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nureddin nebati, enflasyon, kur korumalı tl mevduat

Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz

09:41 03.02.2022 (güncellendi: 09:44 03.02.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirvenin görüleceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon ajansı Nikkei'ye konuştu. Bakan Nebati, enflasyon rakamlarının nisan ayında yüzde 50'in altında tepe yapacağını ifade etti.
Nebati, şunları söyledi:
"Enflasyon Nisan ayında yüzde 50'in altında tepe yapacak. Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybı beklemiyorum. 19 Aralık'tan bu yana dövize önemli bir müdahale olmadı.
Kur korumalı mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı mevduata 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi. İhtiyaç olduğu sürece kur korumalı mevduat sistemi devam edecek. Kur korumalı mevduat sistemi tepe noktasına ulaştığında bir karar vereceğiz.
Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacımız var ve seçimlere kadar 17 ayımız var.
Pazartesi ve salı günü Londra'da yatırımcılar ile bir araya geleceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı'na BAE'de eşlik edeceğim ve G20'nin Jakarta toplantısına gideceğim. Ayrıca Bahreyn'i ve Londra'yı tekrar ziyaret edeceğim. Bahar aylarında Japonya, Çin ve Singapur'a gitmek istiyorum.
Uyguladığımız politikadan dönüş yok ve gündemimizde faiz artırımı yok.
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5 civarında büyüyecek."
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