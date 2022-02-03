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Cem Küçük ve Ersan Şen arasında zam tartışması: 'Bir demet maydanoz 8.5 lira, neyden bahsediyorsun?'
Cem Küçük ve Ersan Şen arasında zam tartışması: 'Bir demet maydanoz 8.5 lira, neyden bahsediyorsun?'
Gazeteci Cem Küçük ve hukukçu Ersan Şen, gıda fiyatlarındaki zamlar üzerinden bir tartışma yaşadı. Şen, "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:26+0300
2022-02-03T11:26+0300
ekonomi
ersan şen
cem küçük
maydanoz
ekonomi
enflasyon
gıda fiyatları
zam
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HaberTürk programında canlı yayına katılan gazeteci Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen arasında zam tartışması yaşandı. Marketlerdeki fiyatların Aralık ayından beri aynı olduğunu savunan Cem Küçük'e itiraz eden Şen, "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden bahsediyorsun?" dedi.Cem Küçük'ün "Marketlerde aralık ayından beri fiyatlar aynı. Ekstra bir zam gelmedi" sözlerine karşılık İYİ Parti Miletvekili Ümit Dikbayır'ın yaptığı alışverişin giderlerini anlatan Erşan Şen, gıdaya gelen zamları anlattı.Küçük ise sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" diye karşılık verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/istanbulda-enflasyon-19-yilin-zirvesine-cikti-1053358632.html
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ersan şen, cem küçük, maydanoz, ekonomi, enflasyon, gıda fiyatları, zam

Cem Küçük ve Ersan Şen arasında zam tartışması: 'Bir demet maydanoz 8.5 lira, neyden bahsediyorsun?'

11:26 03.02.2022
© Fotoğraf : TwitterCeza hukukçusu Prof. Ersan Şen
Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Cem Küçük ve hukukçu Ersan Şen, gıda fiyatlarındaki zamlar üzerinden bir tartışma yaşadı. Şen, "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden bahsediyorsun?" diye sordu.
HaberTürk programında canlı yayına katılan gazeteci Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen arasında zam tartışması yaşandı.
Marketlerdeki fiyatların Aralık ayından beri aynı olduğunu savunan Cem Küçük'e itiraz eden Şen, "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden bahsediyorsun?" dedi.
Cem Küçük'ün "Marketlerde aralık ayından beri fiyatlar aynı. Ekstra bir zam gelmedi" sözlerine karşılık İYİ Parti Miletvekili Ümit Dikbayır'ın yaptığı alışverişin giderlerini anlatan Erşan Şen, gıdaya gelen zamları anlattı.
Küçük ise sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" diye karşılık verdi.
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