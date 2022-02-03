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Euro Bölgesi'nde rekor enflasyona rağmen Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmedi
Euro Bölgesi'nde rekor enflasyona rağmen Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmedi
Euro Bölgesi'nde yükselen enflasyonla mücadele baskısına rağmen pandemi teşviklerinden adım adım çıkış planında herhangi bir değişiklik yapmayan Avrupa Merkez... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:52+0300
2022-02-03T16:18+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
christine lagarde
faiz
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Avrupa, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının körüklediği enflasyonun üst üste üçüncü ay rekor kırmasının şokunu yaşarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB/ECB) bugünkü toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmedi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ana yeniden finansman operasyonlarındaki faiz oranı sıfırda, marjinal borç verme faiz oranı yüzde 0.25'te ve banka mevduat faizi eksi yüzde 0.5'te tutuldu. Açıklamaya göre varlık alım programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımlarını 2022'nin ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yavaşlatacak olan ECB, Mart 2022 sonundan sonra PEPP çerçevesinde net varlık alımına devam etmeyecek.Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre euro para birimini kullanan 19 ülkede enflasyon kasımda yüzde 4.9'a, aralıkta yüzde 5'e çıkmasının ardından ocakta da yüzde 5.1'i gördü. Bunda en büyük rolü, enerji fiyatlarının yüzde 18.6 artması oynadı.
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avrupa merkez bankası (ecb), christine lagarde, faiz

Euro Bölgesi'nde rekor enflasyona rağmen Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmedi

15:52 03.02.2022 (güncellendi: 16:18 03.02.2022)
© REUTERS / Antara Foto/Puspa PerwitasarIMF Başkanı Christine Lagarde
IMF Başkanı Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Antara Foto/Puspa Perwitasar
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Euro Bölgesi'nde yükselen enflasyonla mücadele baskısına rağmen pandemi teşviklerinden adım adım çıkış planında herhangi bir değişiklik yapmayan Avrupa Merkez Bankası, faizi yüzde sıfırla rekor düşük düzeyde tutma kararına bağlı kaldı.
Avrupa, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının körüklediği enflasyonun üst üste üçüncü ay rekor kırmasının şokunu yaşarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB/ECB) bugünkü toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmedi.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, ana yeniden finansman operasyonlarındaki faiz oranı sıfırda, marjinal borç verme faiz oranı yüzde 0.25'te ve banka mevduat faizi eksi yüzde 0.5'te tutuldu.
Açıklamaya göre varlık alım programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımlarını 2022'nin ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yavaşlatacak olan ECB, Mart 2022 sonundan sonra PEPP çerçevesinde net varlık alımına devam etmeyecek.
Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre euro para birimini kullanan 19 ülkede enflasyon kasımda yüzde 4.9'a, aralıkta yüzde 5'e çıkmasının ardından ocakta da yüzde 5.1'i gördü. Bunda en büyük rolü, enerji fiyatlarının yüzde 18.6 artması oynadı.
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