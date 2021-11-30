Enflasyona 'geçici' demeyi bırakan Fed Başkanı: Yüksek enflasyon riski arttı, taperingi kesebiliriz

ABD'de Merkez Bankası konumundaki Federal Reserve'ün (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı bilgilendirmede, yüksek enflasyon riskinin yükseldiğini, bu yüzden yaptıkları geniş ölçekli varlık alımlarının hızını kademeli olarak azaltmayı (tapering) birkaç ay öne almayı değerlendirdiklerini söyledi.Bugüne dek enflasyondan 'geçici' diye söz eden Powell'ın bunun hatırlatılması üzerine “Bence bu kelimeyi emekli etmek ve ne demek istediğimizi izah etmeye çalışmak için muhtemelen iyi bir zaman" dedi. Ekonominin çok güçlü ve aynı zamanda enflasyonist baskının yüksek olduğunu söyleyen Powell, "Ve daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum" diye eklediFed Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Wall Street'in ana endekslerindeki dalga giden işlemlerde düşüşler arttı.
'Geçici enflasyon' ifadesi nedeniyle eleştirilen Fed Başkanı Powell, bugün Kongre'de "Enflasyondaki geçici kelimesini artık rafa kaldırmanın vakti geldi" diyerek yüksek enflasyon riskinin arttığını kabul etti.
ABD'de Merkez Bankası konumundaki Federal Reserve'ün (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı bilgilendirmede, yüksek enflasyon riskinin yükseldiğini, bu yüzden yaptıkları geniş ölçekli varlık alımlarının hızını kademeli olarak azaltmayı (tapering) birkaç ay öne almayı değerlendirdiklerini söyledi.
Bugüne dek enflasyondan 'geçici' diye söz eden Powell'ın bunun hatırlatılması üzerine “Bence bu kelimeyi emekli etmek ve ne demek istediğimizi izah etmeye çalışmak için muhtemelen iyi bir zaman" dedi.
Ekonominin çok güçlü ve aynı zamanda enflasyonist baskının yüksek olduğunu söyleyen Powell, "Ve daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum" diye ekledi
Fed Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Wall Street'in ana endekslerindeki dalga giden işlemlerde düşüşler arttı.