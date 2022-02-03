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https://tr.sputniknews.com/20220203/fatma-girikin-kardesi-gunay-girik-ablamin-3-doz-asisi-vardi-ihmalden-kaybettik-1053417838.html
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: Ablamın 3 doz aşısı vardı, ihmalden kaybettik
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: Ablamın 3 doz aşısı vardı, ihmalden kaybettik
Günay Girik, ablası Fatma Girik'in aşı karşıtı olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Ablam, 3 doz aşı oldu" dedi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T10:38+0300
2022-02-03T10:46+0300
türkiye
fatma girik
koronavirüs
vefat
ihmal
dava
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Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında aşılarını olmadığı ve aşı karşıtı olduğu yönündeki iddialar ortaya atıldı.Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Günay Girik, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ablasının 3 doz aşı yaptırdığını belirtti. Günay Girik, ablasının aşı karşıtı olmasının mümkün olmadığını, aşılarını zamanında yaptırdığını altını çizdi. Girik, bu konuda ablasının geçtiğimiz yıl ocak ayında yaptığı bir açıklamayı hatırlattı ve "Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor' demişti" dedi. 'Daha uzun yıllar yaşayabilirdi'Günay Girik, ablasının hakkında çıkan aşı karşıtı olduğu yönündeki iddiaların acılarını daha derinleştirdiğini sözlerine eklerken "Biliyorsunuz bulaş nedeniyle suç duyusunda bulundum. O konuyu takip ediyorum. Ablam daha uzun yıllar yaşayabilirdi ama ne yazık ki ihmalden kaybettik."Günay Girik, ablasının ihmal nedeniyle Kovid -19'a yakalandığını iddia ederek Liv Hospital Ulus Hastanesi'nin yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.
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fatma girik, koronavirüs, vefat, ihmal, dava

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: Ablamın 3 doz aşısı vardı, ihmalden kaybettik

10:38 03.02.2022 (güncellendi: 10:46 03.02.2022)
© Twitter Fatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Twitter
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Günay Girik, ablası Fatma Girik'in aşı karşıtı olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Ablam, 3 doz aşı oldu" dedi.
Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında aşılarını olmadığı ve aşı karşıtı olduğu yönündeki iddialar ortaya atıldı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Günay Girik, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ablasının 3 doz aşı yaptırdığını belirtti. Günay Girik, ablasının aşı karşıtı olmasının mümkün olmadığını, aşılarını zamanında yaptırdığını altını çizdi. Girik, bu konuda ablasının geçtiğimiz yıl ocak ayında yaptığı bir açıklamayı hatırlattı ve "Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor' demişti" dedi.

'Daha uzun yıllar yaşayabilirdi'

Günay Girik, ablasının hakkında çıkan aşı karşıtı olduğu yönündeki iddiaların acılarını daha derinleştirdiğini sözlerine eklerken "Biliyorsunuz bulaş nedeniyle suç duyusunda bulundum. O konuyu takip ediyorum. Ablam daha uzun yıllar yaşayabilirdi ama ne yazık ki ihmalden kaybettik."
Günay Girik, ablasının ihmal nedeniyle Kovid -19'a yakalandığını iddia ederek Liv Hospital Ulus Hastanesi'nin yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.
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